Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>MEB’den 5’inci sınıflara sınav

    MEB’den 5’inci sınıflara sınav

    Hürriyet Eğitim
    06.01.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    MEB tarafından belirlenen pilot illerde 5’inci sınıfların akademik başarılarını ölçmek için sınav düzenlendi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi’ kapsamında 27-28 Aralık’ta üç ayrı oturumda yapılan sınava Adıyaman’dan 12 bin 330 öğrenci katıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi’ kapsamında 5’inci sınıflara yönelik ‘İl İzleme Araştırması’ uygulandı. Belirlenen pilot illerde 27 Aralık’ta Türkçe ve matematik, 28 Aralık’ta ise fen bilimleri derslerinden olmak üzere üç oturum şeklinde sınav düzenlendi.

    Adıyaman 198 okul, 511 şube, 1.533 öğretmen ve 12 bin 330 öğrenciyle bu uygulamaya katıldı. Yapılan çalışmada öğrencilerin yenilenen müfredatla birlikte kazanımları edinme düzeylerinin tespit edilmesi, eksik öğrenmelerinin ortaya konulması, öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere geri bildirim verilmesi amaçlandı. Öğrenci, öğretmen ve yönetici anketleri de yapıldı. Buna göre ilerleyen günlerde her okulun da üstün ve zayıf yönlerine yönelik bir rapor hazırlanacak.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri