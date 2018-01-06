MEB’den 5’inci sınıflara sınav

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi’ kapsamında 5’inci sınıflara yönelik ‘İl İzleme Araştırması’ uygulandı. Belirlenen pilot illerde 27 Aralık’ta Türkçe ve matematik, 28 Aralık’ta ise fen bilimleri derslerinden olmak üzere üç oturum şeklinde sınav düzenlendi.

Adıyaman 198 okul, 511 şube, 1.533 öğretmen ve 12 bin 330 öğrenciyle bu uygulamaya katıldı. Yapılan çalışmada öğrencilerin yenilenen müfredatla birlikte kazanımları edinme düzeylerinin tespit edilmesi, eksik öğrenmelerinin ortaya konulması, öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere geri bildirim verilmesi amaçlandı. Öğrenci, öğretmen ve yönetici anketleri de yapıldı. Buna göre ilerleyen günlerde her okulun da üstün ve zayıf yönlerine yönelik bir rapor hazırlanacak.