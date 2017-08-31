Mangal yaparken yapmamanız gereken 5 hata

Alışverişten başlayalım

İyi bir mangalcı et hesabını doğru yaparak işine başlamalıdır. Yani kasaba gittiğinizde kaç kişi olduğunuzun ve bu kadar kişiye ne kadar et pişirmeniz gerektiğinin hesabını kolayca yapabilmeniz gerek. Tabii ki bu hesabı yaparken etlerin mangalda küçüleceğini de bilmeli ve alışverişinizi ona göre yapmalısınız.

Izgaranızı temizleyin

Etinizi doğru miktarda aldınız. Şimdi sıra geldi ızgaranızı temizlemeye. Izgaralarda, özellikle sık sık mangal yapıyorsanız ister istemez bazı kalıntılar kalır. Bu kalıntıları temizlemenin en iyi yolu ızgaranızı ısıtmak ve bir süre üzerini bir kapakla kapattıktan sonra alüminyum folyo ile sürterek temizlemektir. Bu şekilde kolayca temizlenmiş pırıl pırıl bir ızgaraya sahip olursunuz.

Etlerinizi iyi koruyun

Özellikle çok sıcak havalarda etinizin üzerinde çok hızlı bir şekilde bakteri üreyebilir. Bu nedenle elinizden geldiğince etinizi bekletmeden mangalınıza başlayın ve hijyene dikkat edin. Tabii ki sadece etin hijyenine değil kendi hijyeninize de dikkat etmelisiniz. Çiğ ete dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın ve yıkamadan sebze meyve gibi yiyeceklere dokunmayın. Yoksa tüm bakterileri diğer yiyeceklere de taşımış olursunuz.

Mangalınızı iyice kızdırın

Tam olarak ısınmamış bir mangala etlerinizi koymak yapabileceğiniz en büyük hatalardan biridir. Mangalınızı iyice ısıttıktan sonra etlerinizi atın ve üzerine bir kapak kapatın. Bu etlerin ani ısıyla daha çabuk pişmesini ve sularını koruyarak daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca etlerinizin çözülmesini de beklemek zorunda değilsiniz. Çözülmemiş etler oda sıcaklığındaki etlerden çok daha güzel pişer.

Izgaranıza yağ sürmeyin

En sık yapılan hatalardan biri de etlerin yapışmaması için ızgarayı yağlamaktır. Ancak bu, yağın kömüre akması ve mangalın lezzetinin kaçmasına neden olur. Etlerinizin mangala yapışmasını önlemek istiyorsanız ızgarayı bir sebzeyle (yarım kuru soğan çok iyi iş görür) ya da bir parça etle ıslatın. Bu yağlamaktan çok daha doğru bir yöntemdir.

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