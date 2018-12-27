Zerdeçallı bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi
Sıradan çorba tariflerinden sıkılanlar için benzersiz bir önerimiz var: Zerdeçallı bal kabağı çorbası. Hint safranı olarak bilinen zerdeçal, bağışıklığı güçlendirmeden bağırsak hareketlerini hızlandırmaya, tok tutmadan cildi güzelleştirmeye dek birçok faydası bulunan bal kabağı ile buluşuyor, tadına doyum olmuyor. İşte, adım adım zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi…
Zerdeçallı bal kabağı çorbası için malzemeler
• 500 gram bal kabağı
• 500 gram bal kabağı
• 1 adet büyük boy patates
• 1 adet büyük boy soğan
• 1 adet havuç
•1 çay kaşığı toz zerdeçal
• 4 su bardağı su
• 1 bardak süt
• 1 adet yumurta sarısı
• 2,5 çorba kaşığı un
• 3 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı pul biber
Zerdeçallı bal kabağı çorbası nasıl yapılır?
Bal kabağı, havuç, patates ve soğanı küp halinde doğrayın.Hazırlanan sebzeleri zeytinyağı ile 2 dakika soteleyin ve su ekleyerek sebzeleri yumuşayana kadar pişirin. Sebzeler ocaktayken ayrı bir derin kapta yumurta ,un zerdeçal ve sütü çırpın Hazırladığımız karışımı kaynamakta olan sebzelere azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin ve 5 dakika daha kaynatmaya bırakın. En son olarak tuz ve kullanacağınız baharatları ekledikten sonra çorbanızı dinlenmesi için kenara alın. Kenara aldığımız çorbayı blender yardımıyla veya sık gözlü ince süzgeçten geçirerek krema kıvamına getirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip hafif kızdırdıktan sonra kırmızı pul biberi ilave edin ve sunum aşamasında çorbanızın üzerinde gezdirin.
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