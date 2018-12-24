Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sabah kalktığında canı kahvaltıda değişik lezzet isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türk mutfağında sabah ve ya akşam saatlerinde keyif yapmak amacıyla yapılan yumurtalı ekmek, sofraları süslemeye devam ediyor. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi
Hafta sonu hızlı ve lezzetli bir kahvaltı arayışı içinde olanlar için yumurtalı ekmek tarifi eşsiz bir lezzet. Evinde hızlı bir şekilde yumurtalı ekmek yapmak isteyen vatandaşlar tarif araştırmaya devam ediyor. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi
Malzemeler:
1 bayat ekmek (taze de olur ama bayat daha lezzetli oluyor)
4 yumurta
Tuz
Nane, kekik, kırmızı veya pul biber
Yapılışı:
Ekmekleri dilimleyin ancak biraz kalın kesin. Yumurtaları baharatlarla ve tuzla birlikte iyice çırpıp bir çatal yardımıyla ekmekleri bu karışıma batırın. Tavada biraz yağ eleyin ve iyice kızdıktan sonra ekmekleri kızartın. Yumurtalı ekmeklerinizin yanına yumuşacık Ezine peynir ve domates koyarak servis yapabilirsiniz.
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