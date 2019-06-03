Yufkayla kolay baklava (burma baklava) nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?
Bayramların geleneksel lezzeti baklava, bu bayram da tarifi en çok araştırılan tatlı oldu. Baklavanın hamurunun hazırlanması, yufkasının açılması iç harcının ayarlanması, şerbet hazırlığı gibi pek çok aşaması var ancak hepimizin bu aşamaları gerçekleştireceği zamanı yok. Peki, yufkayla kolay baklava nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?
Şerbetli tatlıların şahı baklava, bu yıl da bayramın en çok tüketilen lezzeti olacak hiç kuşkusuz. Dilim dilim kesilen baklavalar hem tatlı sohbetlere eşlik edecek hem de damakları şenlendirecek. Üstelik artık kağıt inceliğinde satılan hazır baklava yufkalarıyla baklava hazırlamak oldukça kolay. Peki, yufkayla kolay baklava nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?
Burma Baklava Malzemeleri
14-15 adet baklava yufkası
2 su bardağı ceviz – iri dövülmüş
3 yemek kaşığı tereyağı
Şerbeti için Malzemeler
2,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
¼ adet limon suyu
Burma Baklava Nasıl Yapılır?
Şerbet için su ve şeker, tencereye alıp karıştırarak kaynatın, kıvama geldiğinde limon suyunu ekleyin ve kenara alın.
Yufkalardan birsini tezgâha alın. İçerisine cevizden serpin ve oklavaya sararak katlayın. Ardından hamuru oklavanın ortasında birleştirin ve oklavayı hamurun ortasından çekin ve buruşuk bir parça baklava elde etmiş olun.
Böylece tüm yufkaları yapıp fırın tepsinize yerleştirin ve tereyağını ayrı bir tencerede kızdırıp tepsinin üzerine dökün.
190 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.
Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.
ŞERBET İÇİN PÜF NOKTALAR
İster hamuru evde yapılsın ister hazır yufka kullanılsın, bir baklavanın lezzetini belirleyen etmenlerin başında şerbet geliyor. Peki, baklavaya şerbet ne kadar, nasıl dökülür?
Ev baklavası için şerbet yaparken; 2 ölçü şekere, 1,5 ölçü su eklenir. Ortalama 30 dakika kadar kendi halinde kaynatılır, göz göz olunca 3-4 damla taze sıkılmış limon suyuyla kestirilir. Şerbet sonrasında 3-5 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır. Fırından çıkan tatlıya soğuk şerbet dökülür.