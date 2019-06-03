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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.06.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Yufkayla kolay baklava (burma baklava) nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?

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Yufkayla kolay baklava (burma baklava) nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?

Bayramların geleneksel lezzeti baklava, bu bayram da tarifi en çok araştırılan tatlı oldu. Baklavanın hamurunun hazırlanması, yufkasının açılması iç harcının ayarlanması, şerbet hazırlığı gibi pek çok aşaması var ancak hepimizin bu aşamaları gerçekleştireceği zamanı yok. Peki, yufkayla kolay baklava nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?

Şerbetli tatlıların şahı baklava, bu yıl da bayramın en çok tüketilen lezzeti olacak hiç kuşkusuz. Dilim dilim kesilen baklavalar hem tatlı sohbetlere eşlik edecek hem de damakları şenlendirecek. Üstelik artık kağıt inceliğinde satılan hazır baklava yufkalarıyla baklava hazırlamak oldukça kolay. Peki, yufkayla kolay baklava nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?

Burma Baklava Malzemeleri

14-15 adet baklava yufkası
2 su bardağı ceviz – iri dövülmüş
3 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için Malzemeler

2,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
¼ adet limon suyu

Burma Baklava Nasıl Yapılır?

Şerbet için su ve şeker, tencereye alıp karıştırarak kaynatın, kıvama geldiğinde limon suyunu ekleyin ve kenara alın.
Yufkalardan birsini tezgâha alın. İçerisine cevizden serpin ve oklavaya sararak katlayın. Ardından hamuru oklavanın ortasında birleştirin ve oklavayı hamurun ortasından çekin ve buruşuk bir parça baklava elde etmiş olun.
Böylece tüm yufkaları yapıp fırın tepsinize yerleştirin ve tereyağını ayrı bir tencerede kızdırıp tepsinin üzerine dökün.
190 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.
Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.

ŞERBET İÇİN PÜF NOKTALAR

İster hamuru evde yapılsın ister hazır yufka kullanılsın, bir baklavanın lezzetini belirleyen etmenlerin başında şerbet geliyor. Peki, baklavaya şerbet ne kadar, nasıl dökülür?

Ev baklavası için şerbet yaparken; 2 ölçü şekere, 1,5 ölçü su eklenir. Ortalama 30 dakika kadar kendi halinde kaynatılır, göz göz olunca 3-4 damla taze sıkılmış limon suyuyla kestirilir. Şerbet sonrasında 3-5 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır. Fırından çıkan tatlıya soğuk şerbet dökülür.

 

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