Volovan nedir, nasıl yapılır? Çilekli volovan tarifi
Yağlı hamur olarak da bilinen dondurulmuş milföy hamurlarından yapılan volovan, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken bir lezzet. Volovanları hem tatlı hem de tuzlu iç harçlarla arzu ettiğiniz şekilde hazırlayıp özellikle davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, volovan nedir, nasıl yapılır?
Volovan orijinal adıyla Vol-au-vent orjnalinde üç kat milföyden yapılan, yoğunlaştırılmış soslarla servis edilen ve içi istenilen malzemelerle doldurulan bir hamur işi çeşididir. İçine ton balığı, mantar salatası vs gibi soğuk servis edilebilen harçlarla doldurularak sunulabileceği gibi mevsim meyveleri ve kremayla da tatlı olarak ikram edilebilir.
Çilekli Volovan Malzemeleri
6 adet milföy hamuru
10-12 adet çilek – dilimlenmiş
2 yemek kaşığı krem peynir
2 yemek kaşığı çilek reçeli
Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı su
Süslemek için Malzemeler
Pudra şekeri
Bir kapta krem peyniri ve çilek reçelini iyice karıştırın. Çilekleri boylamasına dilimleyin.
Milföy hamurunun kenarlarından yaklaşık yarım santim kadar kalacak şekilde iç kısmına bıçakla çizik atın. Çerçeve gibi görünmesi gerekiyor. Çerçevenin iç kısmına çatalla delikler açın ve fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.
Milföyler pişince orta kısmını çatalla bastırın ve üzerine krem peynirli karışımdan yayın, üzerine çilek dilimlerini yerleştirin. Bir kasede yumurta sarısı ve su çırpın. Bir fırça yardımı ile yumurtalı karışımı hamurun kenarlarına sürün ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.
Tatlı soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edin.