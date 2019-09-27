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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
27.09.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Volovan nedir, nasıl yapılır? Çilekli volovan tarifi

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Volovan nedir, nasıl yapılır? Çilekli volovan tarifi

Yağlı hamur olarak da bilinen dondurulmuş milföy hamurlarından yapılan volovan, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken bir lezzet. Volovanları hem tatlı hem de tuzlu iç harçlarla arzu ettiğiniz şekilde hazırlayıp özellikle davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, volovan nedir, nasıl yapılır?

Volovan orijinal adıyla Vol-au-vent orjnalinde üç kat milföyden yapılan, yoğunlaştırılmış soslarla servis edilen ve içi istenilen malzemelerle doldurulan bir hamur işi çeşididir. İçine ton balığı, mantar salatası vs gibi soğuk servis edilebilen harçlarla doldurularak sunulabileceği gibi mevsim meyveleri ve kremayla da tatlı olarak ikram edilebilir.

Çilekli Volovan Malzemeleri

6 adet milföy hamuru
10-12 adet çilek – dilimlenmiş
2 yemek kaşığı krem peynir
2 yemek kaşığı çilek reçeli

Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı su

Süslemek için Malzemeler

Pudra şekeri

Bir kapta krem peyniri ve çilek reçelini iyice karıştırın. Çilekleri boylamasına dilimleyin.

Milföy hamurunun kenarlarından yaklaşık yarım santim kadar kalacak şekilde iç kısmına bıçakla çizik atın. Çerçeve gibi görünmesi gerekiyor. Çerçevenin iç kısmına çatalla delikler açın ve fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

Milföyler pişince orta kısmını çatalla bastırın ve üzerine krem peynirli karışımdan yayın, üzerine çilek dilimlerini yerleştirin. Bir kasede yumurta sarısı ve su çırpın. Bir fırça yardımı ile yumurtalı karışımı hamurun kenarlarına sürün ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Tatlı soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

 

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