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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.12.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Uykuluk nedir, nasıl pişirilir?

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Uykuluk nedir, nasıl pişirilir?

Sakatatlar arasında en az bilinenlerden fakat en lezzetlilerinden biri olan uykuluk, arama motorlarında en çok aranan maddelerden biri. Siz de adı İstanbul Sütlüce ile özdeşleşmiş uykuluk nedir, uykuluk eti nasıl pişirilir öğrenmek istiyorsanız, sizi hemen aşağı alalım. Çünkü uykuluk hakkında merak ettiğiniz her şeyi ve uykuluk tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Uykuluk kuzudan ve danadan elde edilen bir sakatattır. Ancak ciğer ya da böbrek gibi çok bilinen sakatatların aksine uykuluk bir organ değil, bir salgı bezidir. Uykuluk sütten kesilmemiş kuzulardan ve danalardan elde edilir. Hayvanlar sütten kesildiklerinde uykulukları da küçülür. Bu nedenle uykuluk mart, nisan ve mayıs aylarında bulunur ve tüketilir.

Özellikle İstanbul’da Sütlüce çevresinde bu aylarda akşam saatlerinde duyulan iştah açıcı kebap kokusunun da sebebi budur. Bu bölgedeki mekanlarda çok sık yapılan ve adı Sütlüce’yle özdeşleşen uykuluğun birden fazla çeşidi vardır.

Uykuluk tarifi
Uykuluk tarifi

Hayvanın vücudunda bulunduğu yere göre bu çeşitler gerdan uykuluk, ciğer uykuluk ve fındık uykuluk olarak adlandırılır.

Uykuluk hayvanın vücudundan çıkarıldığında ince bir zarla kaplıdır ve yağ dokusuna benzer bir yumuşaklıktadır. Uykuluğun üzerindeki zarı pişirmeden önce ya da pişirdikten sonra çıkarabilirsiniz. Uykuluk şişte, ızgarada ya da tavada pişirilebilir ve çok lezzetli olur.

İyi pişmiş bir uykuluğun dışı karamelize olmalı ve kıtır kıtır bir kıvama kavuşmalıdır. Ancak bu şekilde pişen uykuluğun içinin de yumuşaklığını ve nemini kaybetmemesi gerekir. Pişirdiğiniz uykuluğu kekik ve pul biber eşliğinde servis edebilirsiniz.

Tavada uykuluk nasıl pişirilir?

Önzelikle 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alın ve tavayı iyice kızdırın. Kuşbaşı doğradığınız uykulukları tavaya ekleyip suyunu salana kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız yeşil biberleri de ilave edin. Rengi esmerleşip dış yüzeyi çıtır çıtır olunca tuz ilave edin. Biraz daha kızartıp tavadan alın. Uykuluğunuz hazır!

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