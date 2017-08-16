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Ünlü yönetmenler yemek videosu çekse neler olur?

Hürriyet Haber
16.08.2017 - 10:09 | Son Güncelleme:

Yemek yapmayı ve yemeyi çok seven herkes, internette yemek videoları izlemeye de asla hayır demeyecektir.

Fokur fokur kaynayan soslar, uzayan peynirler, çıtır çıtır salataların görüntüleri en tok anımızda bile iştahımızı açmaya yetiyor.

Peki ya bu videolar, filmleri gişe rekorları kıran, profesyonel, hatta biraz da efsaneleşmiş yönetmenler tarafından çekilirse?

Yemek sanatçısı, yönetmen ve sunucu David Ma, bu soruya "Food Film" adını verdiği video serisiyle yanıt veriyor.

Ma şimdiye kadar Wes Anderson, Michael Bay, Quentin Tarantino ve Alfonso Cuaron'un alametifarika tekniklerini kullanarak videolar çekmiş ve bunları YouTube'da takipçileriyle paylaşmış. Ortaya çıkan sonuçlar ise gerçekten görmeye değer...

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