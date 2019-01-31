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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: Sevin Turan Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Türk şef Civan Er 'Yeni' mekanını Londra'da açtı

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Türk şef Civan Er 'Yeni' mekanını Londra'da açtı

Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Civan Er, Londra’nın en hareketli bölgelerinden Soho’da bir restoran açtı. 28 Ocak’ta faaliyete geçen Yeni isimli restoran, Er’in İstanbul’da Kumbacı Yokuşu’nda bulunan mekanı Yeni Lokanta’nın dekorasyon ve menü inceliklerini Londra’ya taşıyor.

Yeni’nin menüsünde isot biberiyle marine edilmiş kaburga, levrek, zeytinyağlılar gibi Türk lezzetleri yer alıyor. Menüde ayrıca Yeni Lokanta’nın imzası haline gelen keçi yoğurtlu, nar ekşili, patlıcanlı mantı da bulunuyor.

Türk şef Civan Er Yeni mekanını Londrada açtı

İngiliz gazetesi Evening Standard’a konuşan Er, mutfaktaki yaklaşımının geleneksel lezzetlere getirilen ufak yenilikler olduğunu ifade ederek, “İnsanlar bizim kullandığımız odun fırını, kömür ızgarası, etlerin fümelenmesi gibi tekniklerle binlerce yıldır yemek pişiriyor. Ancak her yemeğin, küçük bir farkla dahi, benim daha önce görmediğim bir şey olması gerek” dedi.

Er, "New York için hiç uyumayan şehir derler ama bence İstanbul da bu konuda benzer olabilir. Londra da yerinde durmuyor, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Civan Er | Yeni LokantaYeni Lokanta'nın şefi Civan Er kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile Yeni Lokanta'yı Civan Er'in ağzından dinleyelim.
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