Türk şef Civan Er 'Yeni' mekanını Londra'da açtı
Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Civan Er, Londra’nın en hareketli bölgelerinden Soho’da bir restoran açtı. 28 Ocak’ta faaliyete geçen Yeni isimli restoran, Er’in İstanbul’da Kumbacı Yokuşu’nda bulunan mekanı Yeni Lokanta’nın dekorasyon ve menü inceliklerini Londra’ya taşıyor.
Yeni’nin menüsünde isot biberiyle marine edilmiş kaburga, levrek, zeytinyağlılar gibi Türk lezzetleri yer alıyor. Menüde ayrıca Yeni Lokanta’nın imzası haline gelen keçi yoğurtlu, nar ekşili, patlıcanlı mantı da bulunuyor.
İngiliz gazetesi Evening Standard’a konuşan Er, mutfaktaki yaklaşımının geleneksel lezzetlere getirilen ufak yenilikler olduğunu ifade ederek, “İnsanlar bizim kullandığımız odun fırını, kömür ızgarası, etlerin fümelenmesi gibi tekniklerle binlerce yıldır yemek pişiriyor. Ancak her yemeğin, küçük bir farkla dahi, benim daha önce görmediğim bir şey olması gerek” dedi.
Er, "New York için hiç uyumayan şehir derler ama bence İstanbul da bu konuda benzer olabilir. Londra da yerinde durmuyor, çok heyecanlıyım" diye konuştu.
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