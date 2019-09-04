Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Konserve tarifi ve yapımı
Taze sebzelerle hazırlanan konserve hazırlıkları, kış aylarının yaklaşmasıyla başladı. Marketten alınan konserve gıdalar yerine evde yapılmış konserve tercih edenler, internet üzerinden taze fasulye konserve tarifini araştırıyor. Peki, taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, fasulye konservesi tarifi ve malzemeleri.
Taze fasulye mevsimi geçmeden önce, kış hazırlıklarını için konserve yapımı da yavaş yavaş başladı. Fasulye konservesi yapmanın püf noktası, taze, olgun, çürüğü ya da eziği olmayan sebzeler kullanmak. İşte, adım adım taze fasulye konservesi yapımı.
Malzemeler
1 kilogram taze fasulye
500 gram domates (arzu ederseniz domatessiz yapabilirsiniz)
1 yemek kaşığı tuz
Sıvı yağ
Hazırlanışı
Fasulyeleri yemek yapar gibi ayıklayıp doğrayın ve bol suyla yıkayın.
Domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın.
Etli kısımlarını küp küp doğrayın.
Sıvı yağı tencerede ısıttıktan sonra önce fasulyeleri ardından domatesleri ilave edip 25 dakika kadar pişirin.
Altını kapattıktan tuzunu ekleyip karıştırın.
Soğumadan hemen kavanozlara doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın.
Ardından yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.