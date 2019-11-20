Tavuk ciğeri nasıl yapılır? İşte pratik tavuk ciğeri yapımı ve pişirme yöntemleri
Sote, kızartma, ızgara gibi çeşitlerle sofralarımıza gelen tavuk, ciğer olarak hazırlandığı zaman damakta enfes tat bırakıyor. Ciğer yemeği genelde kuzu ve danadan yapılsa da tavuk etiyle hazırlandığında lezzet bakımından ve ekonomik olmasıyla tercihleriniz arasında yer alacak. Peki, tavuk ciğeri nasıl yapılır? İşte pratik tavuk ciğeri yapımı ve pişirme yöntemleri.
Ciğer sevmeyen kişilerin bile hayır diyemeyeceği tavuk ciğeri, soğan, maydanoz, salça ve baharatlar ile hazırlanıyor. Üstelik yapımı oldukça kolay olan tavuk ciğerini sizler de evinizde deneyebilirsiniz. İşte, tavuk ciğeri tarifi ve malzeme listesi.
Malzemeler
600 gram tavuk ciğeri
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
1 adet kırmızı dolmalık biber
Çeyrek demet maydanoz
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı
Ciğerlerinizi iyice ayıklayın, kanı çıkana kadar bol suyla yıkayın.
Kuruladığınız ciğerleri kuşbaşı doğrayın.
Soğanları piyazlık doğrayın, dolmalık biberin çekirdeklerini ayıklayıp doğrayın.
Zeytinyağını tavada kızdırın.
Önce soğanları sonra da biberleri tavada kavurun.
Ciğerleri de tavaya ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Domates salçası ve baharatları yemeğe ekleyip altını kısın.
Kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirin.