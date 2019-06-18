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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Taş kadayıf tarifi
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Taş kadayıf tarifi

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Taş kadayıf tarifi

Yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf krep benzeri bir hamurun içine dövülmüş ceviz eklenmesi, ardından da bu hamurların şerbete batırılması esasına dayanır. Taş kadayıfın hamurlarını yufkacılarda bulabileceğiniz gibi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte taş kadayıfının malzemeleri ve tarifi…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • Çeyrek limon suyu

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz

İçi için:

  • İnce çekilmemiş ceviz

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Öncelikle tatlınızın şerbetini hazırlamakla işe başlayın.

Şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin.

Kaynamaya başladığında altını kısıp 10 dakika kadar kaynatın.

Bu sürenin sonunda limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Ardından tencereyi ocaktan alıp şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.

Tatlının hamuru için sütü ılık olacak kadar ısıtıp derin bir kaseye alın.

Suyu da süte ekleyin.

Tuz, maya ve şekeri de ilave edip karıştırın.

Son olarak ununu ekleyip mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Üzerini streç filmle kapattığınız hamuru mayalanması için ılık bir yere alın.

Kabarıp göz göz olan hamurdan bir yemek kaşığı alıp iyice kızdırdığınız tavaya yuvarlak şekilde döküp üzerini kaşığın arkasıyla düzeltin.

Hamurların sadece tek tarafını pişirin. Altı kızaran hamurları bir kenara alın.

Cevizleri irice dövün.

Hamurların pişmeyen taraflarına ceviz içi yerleştirip D harfi gibi olacak şekilde katlayın.

Sıvı yağı tavada kızdırıp içlerine ceviz doldurduğunuz tatlılarınızın her tarafını güzelce kızartın.

Tatlıları tavadan alır almaz soğuk şerbete atın.

5 dakika şerbette bekleyen tatlıları çıkarıp servis yapabilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
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