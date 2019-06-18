Taş kadayıf tarifi

Yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf krep benzeri bir hamurun içine dövülmüş ceviz eklenmesi, ardından da bu hamurların şerbete batırılması esasına dayanır. Taş kadayıfın hamurlarını yufkacılarda bulabileceğiniz gibi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte taş kadayıfının malzemeleri ve tarifi…
Şerbeti için:
Hamuru için:
İçi için:
Kızartmak için:
Öncelikle tatlınızın şerbetini hazırlamakla işe başlayın.
Şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin.
Kaynamaya başladığında altını kısıp 10 dakika kadar kaynatın.
Bu sürenin sonunda limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
Ardından tencereyi ocaktan alıp şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.
Tatlının hamuru için sütü ılık olacak kadar ısıtıp derin bir kaseye alın.
Suyu da süte ekleyin.
Tuz, maya ve şekeri de ilave edip karıştırın.
Son olarak ununu ekleyip mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Üzerini streç filmle kapattığınız hamuru mayalanması için ılık bir yere alın.
Kabarıp göz göz olan hamurdan bir yemek kaşığı alıp iyice kızdırdığınız tavaya yuvarlak şekilde döküp üzerini kaşığın arkasıyla düzeltin.
Hamurların sadece tek tarafını pişirin. Altı kızaran hamurları bir kenara alın.
Cevizleri irice dövün.
Hamurların pişmeyen taraflarına ceviz içi yerleştirip D harfi gibi olacak şekilde katlayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp içlerine ceviz doldurduğunuz tatlılarınızın her tarafını güzelce kızartın.
Tatlıları tavadan alır almaz soğuk şerbete atın.
5 dakika şerbette bekleyen tatlıları çıkarıp servis yapabilirsiniz.