Tart hamuru nasıl yapılır? İşte kolay limonlu tart tarifi ve malzeme listesi
Farklı çeşitlerle hazırlanan tart, tatlı sevenlerin hayır diyemeyeceği lezzetlerden. Çay saatlerinin yanına yakışan tart, limonlu aromasıyla misafir sofralarının da olmazsa olmazlarından. Peki, tart hamuru nasıl yapılır? Lezzetli tart yapmanın püf noktaları nelerdir? Sizler de bu lezzeti evinizde yapmak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, kolay limonlu tart tarifi ve malzeme listesi.
Muz, şeftali, böğürtlen gibi meyvelerle hazırlanan tart, hafif mayhoş lezzet sevenler için limonla hazırlandığı zaman tadına doyum olmuyor. Ancak, bu lezzeti ilk defa yapmak istiyorsanız tart hamurunu hazırlarken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. İşte, tart hamuru ve limonlu tart hazırlanışı.
LİMONLU TART
Tabanı için:
1 su bardağı un
100 gram tereyağı
Çeyrek su bardağı pudra şekeri
2 limon kabuğu rendesi
Üzeri için:
4 yemek kaşığı tepeleme un
3 adet yumurta
1,5 su bardağı pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
Çeyrek su bardağı limon suyu
HAZIRLANIŞI
İlk olarak tabanı hazırlayın. Oda sıcaklığında olan tereyağını, unu, pudra şekerini ve limon kabuğu rendesini derince bir kaba alarak hamuru hazırlayın.
20 cm genişliğindeki kare ya da yuvarlak tepsinizi yağlayarak hamuru ince bir tabaka şeklinde tepsinin tabanına yayın.
175 derecede ısıttığınız fırında üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Üzeri için yumurtaları iyice çırpın üzerine kalan malzemeleri ilave ederek harcı hazırlayın.
Harcı pişen tabanın üzerine dökün ve kalıbı yeniden fırına verin.
Yaklaşık 16 dakika kadar fırında kalacak.
Bu sefer üzerinin çok kızarmasına izin vermeyin. Üzeri çok sıvı olmayacak ama sert de olmasın, çok pişirmeyin.
Fırından fırına değişiklik gösterebilir, o yüzden sık sık kontrol edin.
Fırından aldığınız tatlı soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.