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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
04.12.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Tart hamuru nasıl yapılır? İşte kolay limonlu tart tarifi ve malzeme listesi

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Tart hamuru nasıl yapılır? İşte kolay limonlu tart tarifi ve malzeme listesi

Farklı çeşitlerle hazırlanan tart, tatlı sevenlerin hayır diyemeyeceği lezzetlerden. Çay saatlerinin yanına yakışan tart, limonlu aromasıyla misafir sofralarının da olmazsa olmazlarından. Peki, tart hamuru nasıl yapılır? Lezzetli tart yapmanın püf noktaları nelerdir? Sizler de bu lezzeti evinizde yapmak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, kolay limonlu tart tarifi ve malzeme listesi.

Muz, şeftali, böğürtlen gibi meyvelerle hazırlanan tart, hafif mayhoş lezzet sevenler için limonla hazırlandığı zaman tadına doyum olmuyor. Ancak, bu lezzeti ilk defa yapmak istiyorsanız tart hamurunu hazırlarken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. İşte, tart hamuru ve limonlu tart hazırlanışı.

LİMONLU TART

Tabanı için:
1 su bardağı un
100 gram tereyağı
Çeyrek su bardağı pudra şekeri
2 limon kabuğu rendesi
Üzeri için:
4 yemek kaşığı tepeleme un
3 adet yumurta
1,5 su bardağı pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
Çeyrek su bardağı limon suyu

HAZIRLANIŞI

İlk olarak tabanı hazırlayın. Oda sıcaklığında olan tereyağını, unu, pudra şekerini ve limon kabuğu rendesini derince bir kaba alarak hamuru hazırlayın.

20 cm genişliğindeki kare ya da yuvarlak tepsinizi yağlayarak hamuru ince bir tabaka şeklinde tepsinin tabanına yayın.

175 derecede ısıttığınız fırında üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Üzeri için yumurtaları iyice çırpın üzerine kalan malzemeleri ilave ederek harcı hazırlayın.

Harcı pişen tabanın üzerine dökün ve kalıbı yeniden fırına verin.
Yaklaşık 16 dakika kadar fırında kalacak.

Bu sefer üzerinin çok kızarmasına izin vermeyin. Üzeri çok sıvı olmayacak ama sert de olmasın, çok pişirmeyin.

Fırından fırına değişiklik gösterebilir, o yüzden sık sık kontrol edin.

Fırından aldığınız tatlı soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

 

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