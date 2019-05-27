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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Supangle nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı supangle tarifi

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Supangle nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı supangle tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 27 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de supangle oldu. Peki, supangle nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı supangle tarifi

Supangle Malzemeleri

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
½ su bardağı buğday nişastası
½ su bardağı bitter damla çikolata
Brownie – kaselerin altına koymak için

SUPANGLE NASIL YAPILIR?

Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın.
Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın.
Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.

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