Supangle nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı supangle tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 27 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de supangle oldu. Peki, supangle nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı supangle tarifi
Supangle Malzemeleri
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
½ su bardağı buğday nişastası
½ su bardağı bitter damla çikolata
Brownie – kaselerin altına koymak için
SUPANGLE NASIL YAPILIR?
Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın.
Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın.
Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.
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