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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
12.12.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Sufle nasıl yapılır?

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Sufle nasıl yapılır?

Neredeyse kimsenin hayır diyemediği bazı tatlar vardır, sufle gibi… Sürprizlerle dolu bir kek diyebiliriz ona. Dışındaki çıtır yüzeyi sert bir kek hissi uyandırsa da, kaşığınızı batırdığınız an içinden akmaya başlayan çikolatası görüntüsüyle bile bambaşka bir keyif verir… Bu keyfi evde ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte yaşamak isteyenlerden, “Sufle nasıl yapılır?” diye internette arama yapanlardan mısınız? Eğer öyleyse aradığınızı buldunuz çünkü “Sufle nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bütün detayları ile burada…

Çikolatalı sufle nasıl yapılır?

İçi bolca çikolata dolu akışkan bir sufle yapmak için öncelikle 2 adet yumurtaya, 150 gram çikolataya, 1,5 yemek kaşığı tereyağına, yarım yemek kaşığı kakaoya, tuza, kremaya ve pudra şekerine ihtiyacınız var. Malzemeleri hazırladıysanız suflenin yapımına geçebiliriz…

Her şeyden önce fırını 180 derecede ısıtmakla başlayın. Daha sonra çikolataları ve tereyağını benmari usulü ile orta ateşte eritin. Ocağın altını çok açmamaya dikkat edin, çikolataları yakabilirsiniz. Çikolataları eritirken sufle kaplarınızı tereyağı ve şeker ile kaplayın.

Sufle kabı olarak ısıya dayanıklı seramik kaseler veya toprak güveç kaplar kullanabilirsiniz. Alüminyum folyolar da kullanılabilir tabii ancak daha sağlıklı olması için kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz.

Şeker, kakao ve yumurtaların sarısını 3-4 dakika çırpın. Bu karışımı eriyen çikolataya ekleyin ve spatula ile iyice kaynaştırın. Yumurta beyazlarını, çeyrek çay kaşığı tuz ile katılaşana kadar çırpın. Karışımı, çikolatalı karışıma yavaşça ekleyin. Burada karışımları söndürmeden eklemek daha pofuduk sufleler yapmak için çok önemlidir. Suflenin pofudukluğu bu işleme bağlı olarak değişebilir.

Kestaneli ve beyaz çikolatalı sufle tarifi
Kestaneli ve beyaz çikolatalı sufle tarifi

Sufle karışımını, kaplara paylaştırın ve 180 derece ısıttığınız fırında 10-13 dakika arasında pişirin. Eğer fırınınız fanlı programda çalışıyorsa, fanını kapatmayı unutmayın. Aksi takdirde suflenizin içi kuru olabilir.

Pişirme işleminde, sufle kaplarının ısı eşiği değişebileceği için pişme süresi farklılık gösterebilir. Sufleleri pişirirken bir kap sufleyi fırına önce atarak pişme sürenizi hesaplayıp, diğer kapları ona göre pişirebilirsiniz.

Artık sufleleriniz hazır. Üstüne dondurma koyarak veya yanına pudra şekeri ile biraz süt koyarak servis edebilirsiniz. Yaratıcılığınıza ve damak zevkinize göre şekillendireceğiniz bu tatlıyı dilediğiniz çikolata ile yapabilirsiniz. Eminiz ki her haliyle gözünüzü dolduracak ve iştahınızı kabartacaktır.

Havuçlu sufle tarifi
Havuçlu sufle tarifi

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