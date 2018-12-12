Sufle nasıl yapılır?
Neredeyse kimsenin hayır diyemediği bazı tatlar vardır, sufle gibi… Sürprizlerle dolu bir kek diyebiliriz ona. Dışındaki çıtır yüzeyi sert bir kek hissi uyandırsa da, kaşığınızı batırdığınız an içinden akmaya başlayan çikolatası görüntüsüyle bile bambaşka bir keyif verir… Bu keyfi evde ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte yaşamak isteyenlerden, “Sufle nasıl yapılır?” diye internette arama yapanlardan mısınız? Eğer öyleyse aradığınızı buldunuz çünkü “Sufle nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bütün detayları ile burada…
Çikolatalı sufle nasıl yapılır?
İçi bolca çikolata dolu akışkan bir sufle yapmak için öncelikle 2 adet yumurtaya, 150 gram çikolataya, 1,5 yemek kaşığı tereyağına, yarım yemek kaşığı kakaoya, tuza, kremaya ve pudra şekerine ihtiyacınız var. Malzemeleri hazırladıysanız suflenin yapımına geçebiliriz…
Her şeyden önce fırını 180 derecede ısıtmakla başlayın. Daha sonra çikolataları ve tereyağını benmari usulü ile orta ateşte eritin. Ocağın altını çok açmamaya dikkat edin, çikolataları yakabilirsiniz. Çikolataları eritirken sufle kaplarınızı tereyağı ve şeker ile kaplayın.
Sufle kabı olarak ısıya dayanıklı seramik kaseler veya toprak güveç kaplar kullanabilirsiniz. Alüminyum folyolar da kullanılabilir tabii ancak daha sağlıklı olması için kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz.
Şeker, kakao ve yumurtaların sarısını 3-4 dakika çırpın. Bu karışımı eriyen çikolataya ekleyin ve spatula ile iyice kaynaştırın. Yumurta beyazlarını, çeyrek çay kaşığı tuz ile katılaşana kadar çırpın. Karışımı, çikolatalı karışıma yavaşça ekleyin. Burada karışımları söndürmeden eklemek daha pofuduk sufleler yapmak için çok önemlidir. Suflenin pofudukluğu bu işleme bağlı olarak değişebilir.
Sufle karışımını, kaplara paylaştırın ve 180 derece ısıttığınız fırında 10-13 dakika arasında pişirin. Eğer fırınınız fanlı programda çalışıyorsa, fanını kapatmayı unutmayın. Aksi takdirde suflenizin içi kuru olabilir.
Pişirme işleminde, sufle kaplarının ısı eşiği değişebileceği için pişme süresi farklılık gösterebilir. Sufleleri pişirirken bir kap sufleyi fırına önce atarak pişme sürenizi hesaplayıp, diğer kapları ona göre pişirebilirsiniz.
Artık sufleleriniz hazır. Üstüne dondurma koyarak veya yanına pudra şekeri ile biraz süt koyarak servis edebilirsiniz. Yaratıcılığınıza ve damak zevkinize göre şekillendireceğiniz bu tatlıyı dilediğiniz çikolata ile yapabilirsiniz. Eminiz ki her haliyle gözünüzü dolduracak ve iştahınızı kabartacaktır.
ÇİKOLATA SEVENLER BAYILACAK: ÇİKOLATALI TUZLU TART
Yorumları Göster
Yorumları Gizle