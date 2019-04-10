Sosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriSosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları
GeriYemek Kültürü Sosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
DHA
10.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Sosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sosyal medyada yemek fotoğraflarına sıkça rastlanıyor. Ancak bir yemeği profesyonel olarak fotoğraflamak ciddi eğitim gerektiriyor. Sosyal medyada yemeğin görüntüsünü iyi yakalamak isteyenlere ipuçları veren yemek stilisti Mustafa Dorsay, açının ve ışığın çok önemli olduğunu söyledi.

Bir yemeği profesyonelce fotoğraflamak bilgi ve beceri gerektiriyor. Görsel ve yazılı mecralarda bazı küçük numaralar yapılarak yemekler daha iştah açıcı ve daha göz alıcı hale getirilir. Bu noktada yemek stilistliği ve fotoğrafçılığı günümüzde en önemli mesleklerden biri haline geldi.

Gastronomi ve fotoğraf sanatının bir araya gelerek oluşturduğu bu alan ciddi bir eğitim sürecini de içinde barındırıyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. İlkay Gök, "Servisler en güzel görselle, soslarla, renklerle, onu besleyen ve tamamlayan yenilebilir bitkilerle süsleniyor. Bir de bunun fotoğraflanması, görsel ve yazılı basında sunulması, menülere konulması var. Dolayısıyla da bu yemeklerin görsel olarak ‘En lezzetli benim, beni ye’ duygusunu uyandırması lazım. Tüketiciye bu duyguyu yaşatabilmesi için kişilerin ciddi bir eğitimle bunu sağlayabilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü olarak müfredatımıza yemek fotoğrafçılığını koyduk. Öğrencilerimiz yemeklerini pişirip, sonrasında fotoğraf sanatı için gerekli olan her şeyi hocalarından öğreniyorlar. Ve burada o yemekleri fotoğraflamayı öğreniyorlar" dedi.

Sosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları

DONDURMA YERİNE PATATES PÜRESİ

"Fotoğrafçılıkla ilgili bu dersimizi daha çok görsel yemek kitaplarında, gazetelerde yer alan ve de profesyonel çekimler için veriyoruz" diyerek sözlerine devam eden Dr. Öğr. Üy. İlkay Gök, "Dolayısıyla o anda yiyeceğin özelliğine göre daha parlak görünmesi için yağlayabiliriz, çok iyi pişirmek zorunda değiliz. Örneğin dondurmanın çok kısa sürede erimesi ve çekimlerin de uzun sürmesi nedeniyle en güzel duyguyu yaratabilmek için dondurma yerine renklendirilmiş patates püresi kullanılabilir. Yenmesi şart değil. Duyguyu bize vermeli. Bütün bu dokuyu oluşturup görsel olarak çekilebilir formata getirilince fotoğraflanıyor. Kolay bir süreç değil. Gastronomi bölümü öğrencilerimiz bütün bu çekimle ilgili hile ve detayları, fotoğrafçılıktaki bilgileri de öğrenerek eğitimlerini tamamlıyorlar. Mezun olduktan sonra ise sadece mutfakta aşçı olarak değil profesyonel fotoğraf stilistliği ile ilgili alanlarda da çok rahat iş bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları

PROGRAMLARLA YEMEĞİN ALBENİSİ ORTAYA ÇIKARTILIYOR

İstanbul Okan Üniversitesi’nde Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık dersi veren Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Mustafa Dorsay ise sosyal medyada yemeğin görüntüsünü iyi yakalamak isteyenlere ipuçları verdi.

Bir çikolata tabağının telefonla çekiminin nasıl yapacağını göstererek anlatan Öğr. Gör. Mustafa Dorsay, "Sosyal medyada bolca gıda ve yemek fotoğraflarına rastlıyoruz. Burada ışık çok önemli. Fotoğrafı çekeceğiniz mekanda ışığı bilmeniz gerekiyor. Açı önemli. Bunun dışında cep telefonlarında bazı programlar var. Onlarla fotoğrafı istediğiniz gibi düzeltip, albenisini ortaya çıkartabiliyorsunuz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Avrupa'da bir ilk, dünyanın ise en büyüğü... Görenleri büyülüyor

Sosyal medyada aldığınız beğeniyi artıracak yemek fotoğrafı tüyoları

Ayvalık'ta Doğa Festivali heyecanı 11 Nisan'da başlıyor

Erzincan'da tandırdan çıkan lezzet: Lavaş