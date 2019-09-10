Sodalı patatesli börek tarifi

Normal böreklere göre daha fazla kabaran puf puf olan bir patatesli börek tarifimiz var. Bu böreği benzerlerinden ayıran özelliği içinde maden suyu bulunması. Deneyenlerin tarifini isteyeceği harika bir börek yapmak istiyorsanız sodalı patatesli böreği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
İç harcı için:
Öncelikle patatesleri derin bir tencereye alıp yumuşayana kadar haşlayın.
Yumuşayan patatesleri bir kaseye alıp ezin.
Diğer yandan da kuru soğanları doğrayıp sıvı yağ ile kavurun.
Ezilmiş patateslerin içine kavrulmuş soğanları da ekleyin.
Tuz ve kırmızı biberleri kendi damak zevkinize göre ilave edip karıştırın ve patatesleri soğumaya bırakın.
Yufkaların ilkini düz bir zemine koyun.
Üstüne maden suyu ve sıvı yağ sürüp 12 eşit parçaya bölün.
Üçgen şeklindeki yufkanın geniş kısmına harcı koyup sarın.
Yağlanmış fırın tepsisine dizip üstüne yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.