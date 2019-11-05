Sirkeyle yıkadığınızda temizlendiğini sanıyorsunuz ama...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriSirkeyle yıkadığınızda temizlendiğini sanıyorsunuz ama...
GeriMutfak Tüyoları Sirkeyle yıkadığınızda temizlendiğini sanıyorsunuz ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber: DHA Fotoğraf: Alamy
05.11.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Sirkeyle yıkadığınızda temizlendiğini sanıyorsunuz ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sirkeyle yıkadığınızda temizlendiğini sanıyorsunuz ama...

İstanbul ve Tekirdağ’da ıspanak yiyen çok sayıda kişi zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Doç. Dr. Seda Genç, sebze ve meyveleri doğru yıkamanın önemli olduğunu söyledi. Genç, ürünlerin, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılan, kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarından arındırılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde, sebze ve meyve tüketiminden kaynaklanan zehirlenmeler, doğru yıkama yöntemlerini gündeme getirdi. Özel bir üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, meyve ve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Genç, yetiştiği topraklardan sofralara gelen meyve ve sebzelerin, sağlık açısından nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı. Tarımsal ürün verimliliğini artırmak için ‘pestisit’ adı verilen kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarının yaygın kullanıldığını belirten Genç, bu kimyasal ilaçların meyve ve sebzeler aracılığıyla tüketicilere geçerek, sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

SİRKELİ SU İLE YIKAMA

Sebze ve meyveleri temizlemek için sirkeli su ile yıkamanın uzun zamandır kullanılan yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Genç, “Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğunun aktif maddesi asidik koşullarda daha kararlı hale gelmektedir. Bu da yetersiz bir yıkama nedeniyle bu tür ilaçlar gıdadan uzaklaştırılamayıp vücuda alınırsa olası zararlı etkilerinin çok daha uzun süreler boyunca sürdürmelerini sağlanması, demektir. Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığı bilinmediği için sirkeli suyla yıkanmamaları gerekir. Sebze ve meyveleri tamamen tarım ilacından arındırmak mümkün olmasa da bol duru suyla yıkayıp özellikle yeşillikleri suda bekletmek, en doğru temizleme şeklidir” diye konuştu.

YEMEK SODASI EKLENMİŞ SU KULLANILABİLİR

Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamak yerine bol su ile yıkamanın da tercih edilebileceğini kaydeden Doç. Dr. Genç, “Bunun yanında pestisitlerin içerdiği aktif zehirli bileşiklerinin alkali sularda çok daha hızlı bozulduklarının bilinmesi nedeniyle yıkama suyunun içine yemek sodası eklenmesi de önerilmekte. Ancak sodalı su ile yıkamanın her ne kadar pestisitlerin parçalanmasını hızlandırdığı ve olumlu bir etkisi olduğu kabul edilse de bu ilaçların zararlı etkilerini tamamen ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değil” dedi.

‘ILIK SUDA BEKLETİP, BOL SUYLA DURULAMAK EN UYGUNU’

Zirai ilaçların zararlarından korunmak için kullanılabilecek en etkili yöntemin, sebze ve meyveleri ılık suda bekletip, bol suyla yıkamak olduğunu belirten Doç. Dr. Genç, şunları söyledi:

“Ancak günümüz koşullarında organik belgeli ürünleri bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkamak yerine ılık suda bekletip sonrasında bol su ile durulamanın en uygun yöntem olduğu görülmekte. Bunun yanında, bilinçli tüketiciler olarak zararlı kimyasallar içermeyen, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş güvenilir ürünleri talep etmek kısa vadede olmasa da orta vadede bu ürünlerin uygun koşullarda pazarda bulunabilir olmasının yolunu açacaktır.”

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi