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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
31.07.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Shortcake nedir, nasıl yapılır?

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Shortcake nedir, nasıl yapılır?

Shortcake, tatlı bir kek veya bisküviyi andırsa da her ikisi de bu enfes lezzeti tam olarak karşılamayacaktır. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık kekimsi olan shortcake, genellikle çilekle yapılsa da şeftali, yaban mersini, çikolata veya mevsim meyveleriyle yapılabilir. İşte, shortcake için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi…

Canınız kek ya da kurabiye çekti ama ikisinden de vazgeçemiyor musunuz? Hem kek hem de kurabiye canavarlarını bir araya getiren enfes bir tarif derledik: Shortcake. Şekerle sulandırılan çilekler, ağızda dağılan bir hamur karışımıyla buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkıyor.

Malzemeler

600 gr. elenmiş un
60 gr. toz şeker
1 paket gr. kabartma tozu
Bir çay kaşığı tuz
250gr. tereyağı
100 gr. tereyağı
500 ml. süt1,5 kg. çilek
150 gr. şeker

Shortcake nasıl yapılır?

Shortcake yapacağınız kabı iyice yağlayın, toz malzemelerin tümünü bir kapta eleyerek bir araya getirin. 250 gram soğuk tereyağını elenmiş toz malzemenin içine katıp karışıma yedirin.  Yumuşak bir hamur için gereken sütü ilave edip karıştırın, sütü yavaş yavaş ekleyin.  Hafifçe sıkıştırarak hamuru toplayın. Hamurun yarısını kalıba döşeyip, ek olarak ayırdığınız 100 gr. tereyağını parça parça serpiştirin. Kalan hamuru da üstüne döşeyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Çilekleri iyice yıkayın ve 4'e bölün. Kestiğiniz çilekleri reçel yapar gibi toz şeker ile bir araya getirin, 30 dakika bu şekilde bekletin. Shortcake hala sıcakken, katmanları ayırıp, tatlandırılmış çilekleri önce arasına yerleştirin, kalan çileklerle üstünü süsleyin, ılıkken kaymaklı dondurma ile servise sunun.

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