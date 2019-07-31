Shortcake nedir, nasıl yapılır?
Shortcake, tatlı bir kek veya bisküviyi andırsa da her ikisi de bu enfes lezzeti tam olarak karşılamayacaktır. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık kekimsi olan shortcake, genellikle çilekle yapılsa da şeftali, yaban mersini, çikolata veya mevsim meyveleriyle yapılabilir. İşte, shortcake için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi…
Canınız kek ya da kurabiye çekti ama ikisinden de vazgeçemiyor musunuz? Hem kek hem de kurabiye canavarlarını bir araya getiren enfes bir tarif derledik: Shortcake. Şekerle sulandırılan çilekler, ağızda dağılan bir hamur karışımıyla buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkıyor.
Malzemeler
600 gr. elenmiş un
60 gr. toz şeker
1 paket gr. kabartma tozu
Bir çay kaşığı tuz
250gr. tereyağı
100 gr. tereyağı
500 ml. süt1,5 kg. çilek
150 gr. şeker
Shortcake yapacağınız kabı iyice yağlayın, toz malzemelerin tümünü bir kapta eleyerek bir araya getirin. 250 gram soğuk tereyağını elenmiş toz malzemenin içine katıp karışıma yedirin. Yumuşak bir hamur için gereken sütü ilave edip karıştırın, sütü yavaş yavaş ekleyin. Hafifçe sıkıştırarak hamuru toplayın. Hamurun yarısını kalıba döşeyip, ek olarak ayırdığınız 100 gr. tereyağını parça parça serpiştirin. Kalan hamuru da üstüne döşeyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Çilekleri iyice yıkayın ve 4'e bölün. Kestiğiniz çilekleri reçel yapar gibi toz şeker ile bir araya getirin, 30 dakika bu şekilde bekletin. Shortcake hala sıcakken, katmanları ayırıp, tatlandırılmış çilekleri önce arasına yerleştirin, kalan çileklerle üstünü süsleyin, ılıkken kaymaklı dondurma ile servise sunun.