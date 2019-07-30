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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.07.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Semizotu salatası nasıl yapılır? Bol malzemeli semizotu salatası tarifi

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Semizotu salatası nasıl yapılır? Bol malzemeli semizotu salatası tarifi

Kökeni Ortadoğu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok bölgesinde bulunan semizotunun hem salatası hem de yemeği çok seviliyor. Özellikle semizotu salatası, yemek yapacak vakti olmayanlar ya da akşam yemeğinde hafif bir şeyler tüketmek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif. İşte, ister tek başına isterseniz de makarnaların, et, tavuk ve balık yemeklerinin yanında sunabileceğiniz bir semizotu salatası tarifi

Malzemeler

1 bağ semizotu
8-10 adet çeri domates
3-4 adet Çengelköy salatalık
1 adet kırmızı soğan
1 avuç ceviz
1 yemek kaşığı yoğurt
½ adet limon suyu
Tuz
Zeytinyağı
Otlu van peyniri
Taze sumak

Yapılışı

Tüm malzemeleri dilediğiniz gibi doğrayıp bir kâseye alın. Sos için yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırın ve salatayla birleştirip servis edin.

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