Semizotu salatası nasıl yapılır? Bol malzemeli semizotu salatası tarifi
Kökeni Ortadoğu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok bölgesinde bulunan semizotunun hem salatası hem de yemeği çok seviliyor. Özellikle semizotu salatası, yemek yapacak vakti olmayanlar ya da akşam yemeğinde hafif bir şeyler tüketmek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif. İşte, ister tek başına isterseniz de makarnaların, et, tavuk ve balık yemeklerinin yanında sunabileceğiniz bir semizotu salatası tarifi
Malzemeler
1 bağ semizotu
8-10 adet çeri domates
3-4 adet Çengelköy salatalık
1 adet kırmızı soğan
1 avuç ceviz
1 yemek kaşığı yoğurt
½ adet limon suyu
Tuz
Zeytinyağı
Otlu van peyniri
Taze sumak
Yapılışı
Tüm malzemeleri dilediğiniz gibi doğrayıp bir kâseye alın. Sos için yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırın ve salatayla birleştirip servis edin.