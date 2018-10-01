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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
01.10.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Reçel yaparken en sık yapılan hatalar

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Reçel yaparken en sık yapılan hatalar

Sabah kahvaltılarını tatlandıran reçellerin yapımı biraz zahmetli olabiliyor. Reçelin lezzetinin ve kıvamının doğru olması için bazı noktalara dikkat etmek ve önemli hatalardan kaçınmak gerekiyor. Reçel yaparken en sık karşılaşılan hataları sizin için derledik...

Kahvaltı sofralarını lezzetlendiren ve tatlı severlerin olmazsa olmazı reçelin yapımı emek istiyor. Reçel yaparken, tadının güzel olmasının yanı sıra göze de hitap etmesi önemli. Eğer reçel yapma konusunda eksiklerinizin olduğunu düşünüyorsanız, reçeliniz istediğiniz kıvamda olmuyorsa pişirirken bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz. İşte onlardan bazıları...

Yenilmeyecek Duruma Gelen Meyveleri Değerlendirmek

Çürümüş, ezilmiş meyveleri çöpe atmaya kıyamayıp reçel yaparak değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bu durum, sağlık açısından uygun olmadığı gibi reçel yapmak için ayırdığınız zamanın boşa gitmesine de sebep olabilir. Bu tarz meyveler reçel yaparken parçalanır, erir ve arzu ettiğiniz kıvamda olmayabilir. Bu nedenle düşündüğünüzün tam aksine taze, kabukları diri olan meyveleri tercih etmelisiniz.

Reçele Limon Suyu veya Limon Tuzu Katmamak

Reçellerinizin kısa sürede şekerlenmesinden şikayetçi olabilirsiniz. O zaman size çok güzel bir çözüm önerimiz var. Reçelinizi yaparken kaynama aşamasının sonlarına doğru göz kararı limon suyu ya da tuzu eklerseniz, şekerlenmenin ve bozulmanın önüne geçmiş olacaksınız.

Reçel yaparken en sık yapılan hatalar

Reçel Yaparken Tenceredeki Köpükleri Almamak

Reçel kaynarken tencerede köpük oluşması oldukça normal bir durum. Ancak, reçelinizin görüntüsünün daha sade ve berrak olmasını istiyorsanız, kaynama aşaması bittikten sonra tencerenin üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla almalısınız. Buna rağmen reçelinizin bulanık görüntüsünden şikayetçiyseniz size tavsiyemiz, reçel yaparken içine az miktarda tereyağı eklemeniz. Tereyağı, reçeliniz kaynarken üzerinde köpük oluşumunu engelleyecek ve reçelinizin daha şeffaf bir görüntüye sahip olmasını sağlayacaktır.

Şeker Oranını Ayarlayamamak

Şeker, reçelin olmazsa olmazıdır. Fakat olması gerekenden biraz az ya da biraz fazla koyarsanız reçeliniz konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Şekeri göz kararı değil, kullandığınız malzemenin miktarına göre tarife sıkı sıkıya bağlı kalarak koymanız en doğrusudur. Ekşi meyveler ile reçel yapıyorsanız kullandığınız şeker miktarı daha yüksek olmalıdır. Bu da püf noktası olarak aklınızda bulunsun.

Reçel yaparken en sık yapılan hatalar

Reçel Kavanozunu Ters Çevirmemek

Reçeli kavanoza koydunuz ve o şekilde bekletiyorsunuz. Kapağını sıkıca kapattığınıza da eminsiniz. Üzülerek size bunun yeterli olmadığını söyleyeceğiz. Düz şekilde duran bir kavanozda hava kabarcıkları kapağı zorlayıp reçelin hava almasına sebep olabilir. Kavanozu ters çevirirseniz böyle bir durum söz konusu olmayacağından reçelleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.

Metal Kaşık Kullanmak

Reçel kaynarken dibinin tutmaması için sürekli karıştırılması gerekir. Karıştırırken en çok yapılan hatalardan biri de kaşık seçimidir. Temiz tahta bir kaşık kullanmanız çok önemlidir. Metal kaşık kullanırsanız yaşanabilecek kimyasal reaksiyonlar reçelinizin sağlıksız, küflenmeye hazır bir hale gelmesine sebebiyet verebilir.

MİNİ TÜRK MUTFAĞI'NIN SOFRASINDA BUGÜN SİGARA BÖREĞİ VAR

Mini Türk Mutfağı - Mini Sigara BöreğiMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Sigara Böreği var!
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