Puding nasıl yapılır? Ev yapımı puding tarifi
Puding marketlerde çok kolay bulunan bir hazır gıda türü. Ancak son dönemde birçok kişi ambalajlı yiyeceklerden uzak durduğu için kendi pudingini evde kendisi yapmak istiyor. Bu nedenle “Puding nasıl yapılır?” sorusu arama motorlarında çok arananlar arasında sık sık karşımıza çıkıyor. Biz de bu soruyu soranlar için doğal malzemelerle enfes bir kakaolu puding tarifi hazırladık. Çocuk büyük herkesin bayılacağı ev yapımı puding tarifi hemen aşağıda afiyet olsun…
Ev yapımı pudingin temel malzemeleri süt, şeker, un ve nişasta… Yani sadece bu dörtlüyü kullanarak puding yapabilirsiniz. Ancak tabii ki pudingi puding yapan asıl şey aroma veren meyve ya da diğer malzemeler. Yazın çilekle, kışın muzla enfes pudingler yapabilirsiniz. Kakao, vanilya ve damla sakızı gibi aroma verici malzemeler de dört mevsim puding yapmak isteyenlerin emrine amade…
Pudinginizin kıvamının yumuşacık olması ve görüntüsünün parlaklığı ise içine ekleyeceğiniz tereyağının sonucu. Pudingi ateşten almadan son anda eklenen tereyağının yaratacağı kremamsı görüntüye bayılacaksınız.
O halde gelin hep birlikte nefis bir kakaolu puding yapalım. Ev yapımı puding için gerekli malzemeler şöyle:
4 su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday fark etmez)
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tereyağı
Çok büyük olmayan bir tencereye sütü alın. Üzerine un, nişasta, şeker ve kakaoyu ekleyip iyice çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın. Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Fokurdamaya başladığında ocaktan alıp içine hemen tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Kalıplara bölüştürüp oda sıcaklığında ılınmasını bekleyin. Ardından buzdolabına kaldırıp 1 saat soğutun. Pudinginiz hazır!
Üzerini çikolata parçaları, kuru yemişler ya da meyve dilimleriyle süsleyip servis edebilirsiniz.
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