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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
17.01.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Puding nasıl yapılır? Ev yapımı puding tarifi

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Puding nasıl yapılır? Ev yapımı puding tarifi

Puding marketlerde çok kolay bulunan bir hazır gıda türü. Ancak son dönemde birçok kişi ambalajlı yiyeceklerden uzak durduğu için kendi pudingini evde kendisi yapmak istiyor. Bu nedenle “Puding nasıl yapılır?” sorusu arama motorlarında çok arananlar arasında sık sık karşımıza çıkıyor. Biz de bu soruyu soranlar için doğal malzemelerle enfes bir kakaolu puding tarifi hazırladık. Çocuk büyük herkesin bayılacağı ev yapımı puding tarifi hemen aşağıda afiyet olsun…

Ev yapımı pudingin temel malzemeleri süt, şeker, un ve nişasta… Yani sadece bu dörtlüyü kullanarak puding yapabilirsiniz. Ancak tabii ki pudingi puding yapan asıl şey aroma veren meyve ya da diğer malzemeler. Yazın çilekle, kışın muzla enfes pudingler yapabilirsiniz. Kakao, vanilya ve damla sakızı gibi aroma verici malzemeler de dört mevsim puding yapmak isteyenlerin emrine amade…

Pudinginizin kıvamının yumuşacık olması ve görüntüsünün parlaklığı ise içine ekleyeceğiniz tereyağının sonucu. Pudingi ateşten almadan son anda eklenen tereyağının yaratacağı kremamsı görüntüye bayılacaksınız.

Klasik muzlu puding tarifi
Klasik muzlu puding tarifi

O halde gelin hep birlikte nefis bir kakaolu puding yapalım. Ev yapımı puding için gerekli malzemeler şöyle:

4 su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday fark etmez)
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tereyağı

Çok büyük olmayan bir tencereye sütü alın. Üzerine un, nişasta, şeker ve kakaoyu ekleyip iyice çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın. Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Fokurdamaya başladığında ocaktan alıp içine hemen tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Kalıplara bölüştürüp oda sıcaklığında ılınmasını bekleyin. Ardından buzdolabına kaldırıp 1 saat soğutun. Pudinginiz hazır! 

Üzerini çikolata parçaları, kuru yemişler ya da meyve dilimleriyle süsleyip servis edebilirsiniz.

Çilekli puding tatlısı tarifi
Çilekli puding tatlısı tarifi

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