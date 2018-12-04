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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
04.12.2018 - 21:27, Son Güncelleme:

Poşe yumurta nasıl yapılır? İşte poşe yumurta tarifi

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Poşe yumurta nasıl yapılır? İşte poşe yumurta tarifi

Poşe yumurta nasıl yapılır sorusunun yanıtı yemek yapmayı seven vatandaşlar tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Etin üstüne patlatılarak akıtılan bir poşe yumurta sofralara oldukça güzel lezzet katabiliyor. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır? İşte poşe yumurta tarifi.

Poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Poşe aynı zamanda bazı balıklar ve meyveler için de tercih edilebilir.

Poşe yumurtanın beyazının tam pişmiş olması sarısının ise akışkan olması gerekir. Aklarının dağılmaması en önemli detaylardan biridir.

Yağsız pişmesi nedeniyle, diyet listelerinin de aranan tariflerinden biri olan poşe yumurta, düşük kalorili protein arayanlar için ideal bir alternatif. 

Poşe yumurta yapımında dikkat edilmesi gerekenler

- Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

- Poşe yumurta pişireceğiniz suya biraz tuz ve sirke eklemelisiniz.

- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.

Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın. Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın. 3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır. Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.

Poşe yumurta nasıl yapılır İşte poşe yumurta tarifi

Çılbır nasıl yapılır?

Doğu Karadeniz bölgesinin sevilen tariflerinden olan çılbır da poşe tekniği ile yapılır. Çılbır için ihtiyacınız olan malzemeler 2 yumurta, biraz sirke, tuz, tereyağı, kırmızı biber ve yoğurttur.

Bir tencerenin içine su ilave ettikten sonra biraz tuz ve 1 yemek kaşığı sirke koyun. Yumurta kaynadıktan sonra iki yumurtayı da bir kaba kırın. Sonra kırdığınız yumurtaları suyun içerisine bırakın. Yaklaşık 5 dakika kadar pişen yumurtaları süzgeç yardımıyla alın ve süzülmesini bekleyin. Daha sonra yumurtaların üzerine yarım su bardağı kadar yoğurt ilave edin. Bir tencerede biraz tereyağı ve kırmızı biberi kavurarak yoğurdun üzerine dökün ve servis yapın.

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