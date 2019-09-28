Pişi nasıl yapılır? İşte kahvaltı için pratik pişi tarifi
Pişi hafta sonu kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarının başında geliyor. Lezzeti ve doyurucu olmasıyla büyük küçük herkesin lezzetle tükettiği pişi, mayasız olarak da hazırlanabiliyor. Ancak bu lezzeti hazırlarken dikkat etmeniz gereken, kızarma yaparken yağı çok fazla kızdırmamak. Peki, pişi nasıl yapılır? İşte, kahvaltı sofralarınız için pratik pişi tarifi...
Çay saatlerinde ve pazar kahvaltılarında yer bulan pişi, Türk sofralarının demirbaşlarından. Formuna dikkat edenlerin bile hayır diyemediği bu lezzet, zahmetli gibi görünse de aslında çok kolay hazırlanıyor. İşte, kolay pişi tarifi ve yapımı.
MAYASIZ PİŞİ TARİFİ
Malzemeler
3 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
Hazırlanışı
Yoğurt, yumurta ve suyu çırpma teliyle çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu da yavaş yavaş ekleyerek, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan iki beze elde edin.
Bezeleri merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla hamurdan yuvarlaklar kesin.
Yapışmaz tavanızı iyice yağlayın. Yağ kızınca hamurlarınızı tavaya alıp altını üstünü iyice kızartın. Kağıt havlu serilmiş bir tepside bir süre bekleterek fazla yağlarının çekilmesini sağlayın.
Bal ya da reçel ve peynirle servis edin.