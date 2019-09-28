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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.09.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Pişi nasıl yapılır? İşte kahvaltı için pratik pişi tarifi

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Pişi nasıl yapılır? İşte kahvaltı için pratik pişi tarifi

Pişi hafta sonu kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarının başında geliyor. Lezzeti ve doyurucu olmasıyla büyük küçük herkesin lezzetle tükettiği pişi, mayasız olarak da hazırlanabiliyor. Ancak bu lezzeti hazırlarken dikkat etmeniz gereken, kızarma yaparken yağı çok fazla kızdırmamak. Peki, pişi nasıl yapılır? İşte, kahvaltı sofralarınız için pratik pişi tarifi...

Çay saatlerinde ve pazar kahvaltılarında yer bulan pişi, Türk sofralarının demirbaşlarından. Formuna dikkat edenlerin bile hayır diyemediği bu lezzet, zahmetli gibi görünse de aslında çok kolay hazırlanıyor. İşte, kolay pişi tarifi ve yapımı.

MAYASIZ PİŞİ TARİFİ

Malzemeler
3 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un

Hazırlanışı

Yoğurt, yumurta ve suyu çırpma teliyle çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu da yavaş yavaş ekleyerek, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan iki beze elde edin.

Bezeleri merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla hamurdan yuvarlaklar kesin.

Yapışmaz tavanızı iyice yağlayın. Yağ kızınca hamurlarınızı tavaya alıp altını üstünü iyice kızartın. Kağıt havlu serilmiş bir tepside bir süre bekleterek fazla yağlarının çekilmesini sağlayın.

Bal ya da reçel ve peynirle servis edin.

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