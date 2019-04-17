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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.04.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Oğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattı

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Oğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattı

İzmir’de, damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı kesilen oğlunun protez masrafını karşılamak için YouTube’ta kanal açıp, kendine özgü şivesiyle yemek tariflerini paylaşınca, kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Saniye Karataş, hem Boğaziçi, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) düzenlediği etkinliklere davet edildi. Karataş, bu toplantılarda ünlü isimler ve gençlerle bir araya geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinden yıllar önce İzmir’e taşınan 77 yaşındaki Saniye Karataş, zamanla yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün yaptı. Kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat olan ve çevresinde Saniye Anne olarak tanınan Saniye Karataş, en büyük üzüntüyü ise oğlunun damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı.

Hem kendisinin, hem de oğlunun tedavi ve protez bacak giderlerini karşılamakta güçlük çeken Saniye Karataş, ilk başlarda itiraz ettiği, oğlunun kamera karşısında yemek yapma önerisini kabul etti. Ardından da anne ile oğlunun hüzün dolu anlarından doğan sanal aşçılık fikri hayata geçirildi. Saniye Karataş, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, oğlu cep telefonuyla habersiz çekim yaptı. Saniye Karataş, bu sırada hem yemeği yaptı, hem de lezzet sırlarını anlattı. Süleyman Karataş ise annesinin bu anlatımını internetteki video paylaşım sitesi YouTube’a yükledi. Saniye Karataş’ın, bu görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Peşinden de Saniye Karataş artık, ’Saniye Anne’ olarak ün yaptı, kendisine mesajlar gelmeye başladı. Kendisine mesajla ulaşan izleyicilerden özellikle kadınların yeni tarifler istemesi üzerine, Karataş, yaptığı farklı yemeklerin tariflerini de yine, oğlu aracılığıyla, YouTube’da yayınlamayı sürdürdü. 

GENÇLERE DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Google’ın desteklediği Kadın ve Teknoloji Sempozyumu’nda onur konuğu olarak ağırlanan Saniye Karataş, geçen ay da İstanbul’da Facebook’un Boğaziçi Üniversitesi ile ortak düzenlediği ’Sınırları Aşan Kadınlar’ temalı toplantının konuğu oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki bu toplantıda ünlü isimlerden Nil Karaibrahimgil, Tuba Ünsal ile birlikte Saniye Anne, yaşam deneyimlerini anlattı, fenomen olduğu sanal aşçılık girişiminin ipuçlarını verdi. Karataş ardından ODTÜ’de üniversitenin genç girişimciler topluluğu üyelerinin misafiri oldu. Burada torunu yaşındaki gençlere yine sosyal medya üzerinden deneyimlerini anlatıp, onlara hayatında yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak öğütler verdi. Her iki toplantıda da hem gençlerin, hem de kadınların büyük gösterdiği Saniye Anne, doğallığından bir şey kaybetmedi, günlük kıyafetleriyle sahneye çıkıp konuşmalarını yaptı. Gençlerin sorunlarına da yine kendine özgü şivesiyle yanıtlar verdi.

Gördüğü ilgi karşısında oldukça mutlu olan Saniye Karataş, "Gençlerle bir arada olmak çok güzel. Onlara anne nasihatinde bulunuyorum. Sadece yaşamımı, deneyimlerimi anlatıyorum, onlar oradan kendilerine dersler çıkartıyor. Zaten sevenlerimin bana verdiği destekle ayakta duruyorum. Onlar beni destekledikçe takip etmeyi sürdürdükçe, ben de mutlulukla yemek yapmaya devam edeceğim" dedi.

Annesinin en büyük yardımcısı olan Süleyman Karataş da başarıya ulaştıklarını, ancak yaşadıkları hüzünlü hikayelerinden bunun doğduğunu ifade etti.

Tek tencerede pişer, bulaşık çıkarmaz: Kıymalı makarnaMakarna öğrenci evlerinin olmazsa olmazı. Bizim Öğrenci Evi’nin menüsünde de bugün kıymalı makarna var. Her şeyi tek tencerede pişirdik, hem bulaşıktan tasarruf ettik hem de makarnanın lezzetini ve besin değerini korumasını sağladık. İsterseniz üzerine yoğurt da gezdirip lezzeti arşa çıkarabileceğiniz kıymalı makarna Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
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