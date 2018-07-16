Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Son günlerin sağlıklı yaşam furyasında adeta yıldızı parlayan zeytinyağı, çok eski zamanlardan beri Ege ve Akdeniz mutfaklarında yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Zeytinyağlı yemek yaparken mutlaka bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar işin uzmanlarından geliyor.

Lezzetini belirleyen kalitesi

Yemeklerin lezzettinin daha üst noktalarda olması için naturel sızma zeytinyağlarını tercih edip zeytinyağını koyu renk cam şişelerde saklamaya özen gösterin. Güneş ışığına maruz kalan zeytinyağı erken bozulup, yemeklerinizde kötü bir tat bırakacaktır.

Yüksek sıcaklıklar​

Zeytinyağının soğuk olarak tüketilmesi tavsiye edilse de sıcak yemeklerde de gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Sıcaklıklarına göre ayırt edilen zeytinyağlarını alırken ve kullanırken etiketlerinden bilgi edinebilirsiniz.

Salatalarda nasıl kullanılır?

Zeytinyağı ile lezzetli ve sağlıklı salatalar yapmanız mümkün. Salata yaparken zeytinyağını bütün sebzeleri doğradıktan sonra servisten hemen önce eklemeye dikkat edin.

Kızartmalar

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan zeytinyağlarını, kızartma gibi yemekler için kullanabilirsiniz. Kızartma yaparken dikkat etmeniz gereken ısınma noktası yüksek bir zeytinyağı tercih etmektir.

Yüksek duman noktası

Bitkisel yağlarla kızartma yapmak için yağın dumanlama noktası size iyi bir rehber olacaktır. Kızartma için tercih edeceğiniz yağın dumanlama noktası ne kadar yüksekse yağ kızartma işlemi için o kadar uygundur.

Sıcak mutfak gereçleri

Önceden ısıtılmış tava, tencere gibi malzemelere zeytinyağını istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Ani sıcaklık farkı zeytinyağınızın tadında bir değişikliğe neden olmaz.

Zeytinyağını tekrar kullanmak

Uzmanlar kızartmalarda kullanılan zeytinyağlarının yapısının değişip sağlıklı radikallerin tam tersi etkiye dönüşebileceğini belirterek, tekrar kullanılmalarını tavsiye etmiyor. Ancak, salatalarda kullandığınız ısıl işlem görmemiş ve artan zeytinyağlı sosları tekrar kullanmanın bir sakıncası yok.

Fırın yemekleri

Fırına giren yemeklerin lezzetini en çok artıran yağ zeytinyağıdır. Farklı bir yağ ile birleştirerek kullanacağınız zeytinyağı fırının sıcaklığıyla yavaş yavaş pişmekte olan yemeğe nüfuz ederek lezzetini kademe kademe arttıracaktır.

Su eklemeyin

"Pişmiş aşa su eklenmez" atasözü zeytinyağlı yemekler için söylenilmiş olmalı. Hazırladığınız zeytinyağlı yemeğe sonradan sıcak ya da soğuk su eklemeniz yemeğin lezzetini azaltacağı için tavsiye edilmez.