Kışın bu sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin
Sağlıklı ve dengeli beslenmede sebzeler önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliriz. Ancak özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bol bol sebze tüketilmesi gerekir.
Kış mevsiminin değişmez sebzeleri ile hem kış aylarında formda kalabilir hem de sağlığınızı koruyarak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önleyebilirsiniz. Kış aylarında her renkte sebze tüketmeye özen gösterin. Taze sebzelere sofranızda yer vermeniz hem hormonsal gıda tüketimini azaltır hem de sebzelerin besleyici etkilerinden yararlanmanızı kolaylaştırır. Kırmızı ve mor renkli sebzeler kansere karşı koruyucu etki gösterirken, koyu yeşil yapraklı sebzeler de folik asit yönünden besleyicidir. Sarı renkli meyveler ise C vitamini deposu olarak sınıflandırılır.
1. Brokoli
Kış sebzelerinin başında gelen brokoli, potasyum ve A vitamini açısından zengindir. Brokoli çok fazla pişirilmemeli ve pişirilen su sonrasında kullanılmalıdır. Mide kanseri riskini en aza indiren brokoli diyet listelerinin de vazgeçilmez sebzeleri arasında.
2. Havuç
B1, B2 ve A vitamini açısından zengin olan havuç su içeriği yüksek sebzelerden biri. Lif deposu olan havuç, bağırsak rahatsızlıklarını önlemede etkili. Havuç pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gereken sebzelerden.
3. Ispanak
Tam bir demir deposu olan ıspanak, tansiyonu düşüren ve kan pıhtılaşmasını azaltan bir yapıya sahip. Bağışıklık sistemini de güçlendiren ıspanak kış aylarında sıkça tüketilmeli.
4. Karalahana
C vitamini, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan karalahana, mide ve bağırsak sorunlarına karşı etkili olmasının yanında kabızlığı da önlüyor. Astıma yararlı olan karalahana ayrıca sarılık gibi hastalıklara karşı da oldukça etkili. Küçük bir uyarı: Guatr sorunu olanların karalahanayı fazla tüketmemeleri gerekiyor.
5. Soğan
Her türlü enfeksiyonla mücadelede oldukça etkili olan soğan tam bir antioksidan deposu. Bronşları temizleyen soğan aynı zamanda öksürük sorunlarını da iyileştirir. Cilt hastalıkları ve egzama gibi problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığını korur.
6. Maydanoz
İdrar söktürücü özelliği olan maydanoz potasyum, A ve C vitamini açısından da son derece zengin. Ödem attıran ve kansızlığa iyi gelen maydanozun suyu kaynatılıp içildiğinde son derece faydalı etkilere sahip.
7. Salatalık
Cilt dostu salatalık cildin elastikiyetini artırarak kasları güçlendiren bir yapıya sahip. Salatalık kabızlığı önler ve cilt hassasiyetine karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşüren salatalık vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur.
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