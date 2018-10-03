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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
03.10.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Kışın bu sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin

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Kışın bu sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin

Sağlıklı ve dengeli beslenmede sebzeler önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliriz. Ancak özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bol bol sebze tüketilmesi gerekir.

Kış mevsiminin değişmez sebzeleri ile hem kış aylarında formda kalabilir hem de sağlığınızı koruyarak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önleyebilirsiniz. Kış aylarında her renkte sebze tüketmeye özen gösterin. Taze sebzelere sofranızda yer vermeniz hem hormonsal gıda tüketimini azaltır hem de sebzelerin besleyici etkilerinden yararlanmanızı kolaylaştırır. Kırmızı ve mor renkli sebzeler kansere karşı koruyucu etki gösterirken, koyu yeşil yapraklı sebzeler de folik asit yönünden besleyicidir. Sarı renkli meyveler ise C vitamini deposu olarak sınıflandırılır.

1. Brokoli

Kış sebzelerinin başında gelen brokoli, potasyum ve A vitamini açısından zengindir. Brokoli çok fazla pişirilmemeli ve pişirilen su sonrasında kullanılmalıdır. Mide kanseri riskini en aza indiren brokoli diyet listelerinin de vazgeçilmez sebzeleri arasında.

Kışın bu sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin
2. Havuç

B1, B2 ve A vitamini açısından zengin olan havuç su içeriği yüksek sebzelerden biri. Lif deposu olan havuç, bağırsak rahatsızlıklarını önlemede etkili. Havuç pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gereken sebzelerden.

3. Ispanak

Tam bir demir deposu olan ıspanak, tansiyonu düşüren ve kan pıhtılaşmasını azaltan bir yapıya sahip. Bağışıklık sistemini de güçlendiren ıspanak kış aylarında sıkça tüketilmeli.

4. Karalahana

C vitamini, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan karalahana, mide ve bağırsak sorunlarına karşı etkili olmasının yanında kabızlığı da önlüyor. Astıma yararlı olan karalahana ayrıca sarılık gibi hastalıklara karşı da oldukça etkili. Küçük bir uyarı: Guatr sorunu olanların karalahanayı fazla tüketmemeleri gerekiyor.

5. Soğan

Kışın bu sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin
Her türlü enfeksiyonla mücadelede oldukça etkili olan soğan tam bir antioksidan deposu. Bronşları temizleyen soğan aynı zamanda öksürük sorunlarını da iyileştirir. Cilt hastalıkları ve egzama gibi problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığını korur.

6. Maydanoz

İdrar söktürücü özelliği olan maydanoz potasyum, A ve C vitamini açısından da son derece zengin. Ödem attıran ve kansızlığa iyi gelen maydanozun suyu kaynatılıp içildiğinde son derece faydalı etkilere sahip.

7. Salatalık

Cilt dostu salatalık cildin elastikiyetini artırarak kasları güçlendiren bir yapıya sahip. Salatalık kabızlığı önler ve cilt hassasiyetine karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşüren salatalık vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur.

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