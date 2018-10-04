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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Alamy
04.10.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Karabuğdayı daha fazla tüketmenin 8 lezzetli yolu

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Karabuğdayı daha fazla tüketmenin 8 lezzetli yolu

Yüksek protein oranıyla tercih edilen karabuğday farklı şekillerde tüketilebiliyor. İşte lezzetli öneriler...

Greçka olarak da bilinen karabuğday, yüksek protein içermesi, iyi kolesterolü arttırıcı ve kan şekerini düzenleyici özelliğiyle son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi durumunda. Peki, karabuğday nasıl tüketilir?

Karabuğday Pilavı: Gereken malzemeler; 2 su bardağı karabuğday, 1 orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2,5 su bardağı su, tuz ve karabiber. Bu pilavda dilediğiniz sebzeyi de kullanabilirsiniz. Soğanları ve sarımsakları ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Sebze eklemek isterseniz sebzeleri de küp küp doğrayarak yumuşayana kadar pişirin. Sonrasında iyice yıkayıp süzdüğünüz karabuğdayları tencereye atın. 2,5 su bardağı kaynar suyu ve baharatları da ekleyerek orta ateşte karabuğdaylar suyu çekene kadar pişirin.

Karabuğdayı daha fazla tüketmenin 8 lezzetli yolu

Karabuğdaylı Dolma: Dolma için biber, kabak, kuru patlıcan, domates ya da patatesi kullanabilirsiniz. Dolduracağınız malzemenin miktarına göre karabuğday, soğan, zeytinyağı, salça ve baharatları karıştırın. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Karabuğdaylı Salata: Karabuğdayı kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın ve süzün. İçerisine; kurutulmuş domates, ceviz, roka, mısır, taze soğan, kırmızı ve yeşil biber, zeytin, isteğe göre brokoli, nohut veya mantar eklenebilir. Tüm malzemeler karıştırılıp zeytinyağı ve limon eklenerek servis edilir.  

Karabuğdayı daha fazla tüketmenin 8 lezzetli yolu

Karabuğdaylı Pratik Omlet: Bir çay bardağı kadar karabuğdayı 10 dakika kadar haşlayın. Çırpılan yumurtaların içerisine karabuğday ile baharatları karıştırarak tavada kızdırılmış yağ üzerine dökün. İsteğe göre, kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Karabuğday Kurabiyesi: 1 yumurta, 1 su bardağı şeker, 100 gr. tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı elenmiş karabuğday ununu bir kaba alıp hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Küçük parçalar koparıp şekil vererek fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

Karabuğdayı daha fazla tüketmenin 8 lezzetli yolu

Karabuğday Ekmeği: Gerekli malzemeler; 2 yumurta, 1 su bardağı su, 2,5 su bardağı süt, 300 gr karabuğday unu ve kabartma tozudur. Yumurtaları çırptıktan sonra diğerlerini de ekleyerek hamur elde edin. Hamuru 200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyun ve 1 saat pişirin.

Karabuğdaylı Sağlıklı Çorba: Gerekli malzemeler; yarım su bardağı haşlanmış karabuğday, 1 su bardağı yoğurt, yarım litre su, 1 tane salatalık ve baharat. Yoğurt ve suyu karıştırıp ayran haline getirin. İçine salatalıkları rendeleyin ve son olarak karabuğdaylarla baharatları ekleyin.

Karabuğdayı daha fazla tüketmenin 8 lezzetli yolu

Karabuğdaylı Sebze Yemeği: İstediğiniz sebzeleri (patlıcan, kabak, pırasa, kırmızı ve yeşil biber, mantar gibi) küp küp doğrayarak yumuşayana kadar pişirin. Karabuğdayları 10 dakika kadar haşlayarak baharatla birlikte sebzelerin içerisine ekleyin.

BEN DAHA KLASİK BİR LEZZET ARIYORUM DİYENLERE DE BİR ÖNERİMİZ VAR

 

 

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