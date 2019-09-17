Mutancana nasıl yapılır? İşte kolay mutancana tarifi
Osmanlı mutfağının gözde lezzetlerinden olan mutancana yemeği, lezzeti ve doyurucu olmasıyla, sofralarımızda yer buluyor. Kuzu eti, arpacık soğan ve iç badem ile hazırlanan mutancana ev hanımları tarafından da sıklıkla araştırılıyor. Peki, mutancana nasıl yapılır? İşte kolay mutancana tarifi ve yapımı.
Saray mutfağından günümüze uzanan leziz sofalarda yer bulun mutancana et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımı ile hazırlanıyor. Zahmetli gibi görünse de lezzeti ile damağa hitap eden mutancana, püf noktalarına uyulması halinde, ağır misafirler için de tercih edilebilir. Peki, mutancana malzemeleri nelerdir? İşte, evde mutancana hazırlanışı..
Malzemeler
800 gram kuzu eti
100 gram arpacık soğan
50 gram soyulmuş iç badem
50 gram kuru kayısı
30 gram razaki üzüm
50 gram kurutulmuş mürdüm eriği
50 gram kuru incir
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal
Tuz
2 su bardağı ılık su
2 çay kaşığı sumak
Hazırlanışı
Öncelikle tüm malzemelerinizi hazırlayın. Bademlerinizi önceden suda haşlayın. İncir ve kayısıları jülyen doğrayın. Diğer meyveleri de temizleyip yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp hazırlayın.
Tereyağını tencerede eritip içine etleri ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar arada karıştırarak iyice kavurun.
Küp küp doğradığınız soğanları da ete ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu da içine ekleyip kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin.
Etin içine üzüm, erik, bal ve tuzu ekleyip 5 dakika daha pişirin.
Başka bir tencerede suda haşladığınız bademler ile jülyen doğradığınız incir ve kayısıları soteleyin. Hepsini bir araya getirin. Servis ederken üzerine taze kekik serpin.