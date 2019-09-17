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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
17.09.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Mutancana nasıl yapılır? İşte kolay mutancana tarifi

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Mutancana nasıl yapılır? İşte kolay mutancana tarifi

Osmanlı mutfağının gözde lezzetlerinden olan mutancana yemeği, lezzeti ve doyurucu olmasıyla, sofralarımızda yer buluyor. Kuzu eti, arpacık soğan ve iç badem ile hazırlanan mutancana ev hanımları tarafından da sıklıkla araştırılıyor. Peki, mutancana nasıl yapılır? İşte kolay mutancana tarifi ve yapımı.

Saray mutfağından günümüze uzanan leziz sofalarda yer bulun mutancana et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımı ile hazırlanıyor. Zahmetli gibi görünse de lezzeti ile damağa hitap eden mutancana, püf noktalarına uyulması halinde, ağır misafirler için de tercih edilebilir. Peki, mutancana malzemeleri nelerdir? İşte, evde mutancana hazırlanışı..

Malzemeler

800 gram kuzu eti
100 gram arpacık soğan
50 gram soyulmuş iç badem
50 gram kuru kayısı
30 gram razaki üzüm
50 gram kurutulmuş mürdüm eriği
50 gram kuru incir
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal
Tuz
2 su bardağı ılık su
2 çay kaşığı sumak

Hazırlanışı

Öncelikle tüm malzemelerinizi hazırlayın. Bademlerinizi önceden suda haşlayın. İncir ve kayısıları jülyen doğrayın. Diğer meyveleri de temizleyip yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp hazırlayın.

Tereyağını tencerede eritip içine etleri ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar arada karıştırarak iyice kavurun.

Küp küp doğradığınız soğanları da ete ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu da içine ekleyip kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin.

Etin içine üzüm, erik, bal ve tuzu ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Başka bir tencerede suda haşladığınız bademler ile jülyen doğradığınız incir ve kayısıları soteleyin. Hepsini bir araya getirin. Servis ederken üzerine taze kekik serpin.

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