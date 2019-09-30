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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.09.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Muhammara nasıl yapılır? İşte muhammara tarifi ve yapılışı

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Muhammara nasıl yapılır? İşte muhammara tarifi ve yapılışı

Her yörede farklılık gösteren ve içerisindeki bolca baharatlarla kahvaltı sofralarımıza gelen muhammara Anadolu mutfağında geniş yer tutuyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunan bu lezzet ceviz ve peynirin muhteşem uyumu ile buluşarak hazırlanıyor. Yalnız muhammara yaparken dikkat etmeniz gereken püf nokta cevizi çok fazla küçük parçalara ayırmamak. Peki, muhammara nasıl yapılır? Muhammara malzemeleri neler? İşte kolay muhammara tarifi ve yapılışı.

Hafta sonu kahvaltılarında sıklıkla tercih edilmeye başlayan muhammara Türk mutfağının demirbaşlarından. Sıcacık ekmeğin üzerine sürülerek yenilen bu lezzeti sizler de evlerinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, muhammara yapımı ve malzemeleri.

MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı - 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi - 1 çay kaşığı kimyon - 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber - 2 diş sarımsak - 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir - 10-15 adet sandviç ekmeği - Domates salçası

YAPILIŞI

İlk olarak peyniri geniş ve derin bir kâseye koyun ve çatalla ezerek karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve sarımsağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bir sonraki aşamada kimyon ve pul biberi ceviz içiyle beraber ilave edip, karıştırma işlemini sürdürün.

Hazırladığınız peynirli karışıma 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyin. Son olarak sandviç ekmeklerinin üstüne sürerek servise hazır hale getirin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Muhammaranın daha lezzetli olmasını istiyorsanız cevizleri mutfak robotu yerine havanda ezerek daha iri taneli kalmasını sağlayın. Görselliğe önem veriyorsanız, servise hazır hale gelen muhammaranın üstüne nar ekşisi sıkıp maydanoz yaprağı da ekleyebilirsiniz.

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