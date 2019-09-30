Muhammara nasıl yapılır? İşte muhammara tarifi ve yapılışı
Her yörede farklılık gösteren ve içerisindeki bolca baharatlarla kahvaltı sofralarımıza gelen muhammara Anadolu mutfağında geniş yer tutuyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunan bu lezzet ceviz ve peynirin muhteşem uyumu ile buluşarak hazırlanıyor. Yalnız muhammara yaparken dikkat etmeniz gereken püf nokta cevizi çok fazla küçük parçalara ayırmamak. Peki, muhammara nasıl yapılır? Muhammara malzemeleri neler? İşte kolay muhammara tarifi ve yapılışı.
Hafta sonu kahvaltılarında sıklıkla tercih edilmeye başlayan muhammara Türk mutfağının demirbaşlarından. Sıcacık ekmeğin üzerine sürülerek yenilen bu lezzeti sizler de evlerinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, muhammara yapımı ve malzemeleri.
MALZEMELER
1 çay bardağı zeytinyağı - 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi - 1 çay kaşığı kimyon - 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber - 2 diş sarımsak - 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir - 10-15 adet sandviç ekmeği - Domates salçası
YAPILIŞI
İlk olarak peyniri geniş ve derin bir kâseye koyun ve çatalla ezerek karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve sarımsağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bir sonraki aşamada kimyon ve pul biberi ceviz içiyle beraber ilave edip, karıştırma işlemini sürdürün.
Hazırladığınız peynirli karışıma 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyin. Son olarak sandviç ekmeklerinin üstüne sürerek servise hazır hale getirin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Muhammaranın daha lezzetli olmasını istiyorsanız cevizleri mutfak robotu yerine havanda ezerek daha iri taneli kalmasını sağlayın. Görselliğe önem veriyorsanız, servise hazır hale gelen muhammaranın üstüne nar ekşisi sıkıp maydanoz yaprağı da ekleyebilirsiniz.