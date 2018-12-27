Mücver nasıl yapılır? Pezik (pazı) mücveri tarifi
Mücver, Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden biri. Mücver denilince çoğunluğun aklına kabak gelse de yörelere göre farklı sebzeler kullanılabiliyor. Örneğin; Giresun’da pezik bir diğer adıyla pazı mücveri çok sık yapılıyor. İşte, farklılık arayanların kalbini kazanacak pezik (pazı) mücveri tarifi…
Malzemeler:
4 bağ pazı
200 gram kaşar
3 adet yumurta
Yarım bağ dere otu
Yarım bağ maydanoz
Yarım bağ taze soğan
Yarım bağ taze nane
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı mısır unu
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı karabiber
1 su bardağı sıvı yağ
PEZİK MÜCVERİ NASIL YAPILIR?
4 bağ pazının sapları ayıklanır ve ince ince doğranır ve tuzlu suda haşlanır. Pazıların yaprakları da doğranır ve haşlanan saplarıyla buluşturulur. Yarımşar bağ dere otu, maydanoz, taze nane ve taze soğan doğranır. Üzerine 200 gram kaşar rendelenir ve ince kıyılan 2 diş sarımsak koyulur. 3 yumurta kırılan yemeğin malzemelerine ikişer yemek kaşığı beyaz un ve mısır unu serpilir. Haşlanan pazıların suyu süzülür ve diğer malzemelerle buluşturulur. İyice karıştırılarak yoğurulur. Mücverler yemek kaşığı ile dökülerek yağda kızartılır. Pazı mücveri sunuma hazırdır.
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