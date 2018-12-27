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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
27.12.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Mücver nasıl yapılır? Pezik (pazı) mücveri tarifi

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Mücver nasıl yapılır? Pezik (pazı) mücveri tarifi

Mücver, Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden biri. Mücver denilince çoğunluğun aklına kabak gelse de yörelere göre farklı sebzeler kullanılabiliyor. Örneğin; Giresun’da pezik bir diğer adıyla pazı mücveri çok sık yapılıyor. İşte, farklılık arayanların kalbini kazanacak pezik (pazı) mücveri tarifi…

Malzemeler:

4 bağ pazı
200 gram kaşar
3 adet yumurta
Yarım bağ dere otu
Yarım bağ maydanoz
Yarım bağ taze soğan
Yarım bağ taze nane
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı mısır unu
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı karabiber
1 su bardağı sıvı yağ

10
Klasik mücver kabak tadı verdiyse deneyebileceğiniz farklı lezzetler
Klasik mücver kabak tadı verdiyse deneyebileceğiniz farklı lezzetler

PEZİK MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

4 bağ pazının sapları ayıklanır ve ince ince doğranır ve tuzlu suda haşlanır. Pazıların yaprakları da doğranır ve haşlanan saplarıyla buluşturulur. Yarımşar bağ dere otu, maydanoz, taze nane ve taze soğan doğranır. Üzerine 200 gram kaşar rendelenir ve ince kıyılan 2 diş sarımsak koyulur. 3 yumurta kırılan yemeğin malzemelerine ikişer yemek kaşığı beyaz un ve mısır unu serpilir. Haşlanan pazıların suyu süzülür ve diğer malzemelerle buluşturulur. İyice karıştırılarak yoğurulur. Mücverler yemek kaşığı ile dökülerek yağda kızartılır. Pazı mücveri sunuma hazırdır. 

Mücver | YamiiSebze sevmeyenlerin bile bayılarak yediği lezzet; kabak mücver! Basit malzemeli ve kolay tarifiyle her an yapabileceğiniz kabak mücver, Gülçin Çavdarcı’nın tarifiyle sizlerle…
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