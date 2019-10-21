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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.10.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Mısır ekmeği nasıl yapılır? Adım adım mısır ekmeği tarifi

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Mısır ekmeği nasıl yapılır? Adım adım mısır ekmeği tarifi

Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği Karadeniz mutfağının bize kazandırdığı en güzel lezzetlerden biri. Mısır ununun en çok kullanıldığı bu tariftte un içerisine tuz, süt ve az miktarda şeker eklenerek mayalandıktan sonra ya fırında ya da kızartma olarak pişirilir. İşte, adım adım mısır unu ekmeği tarifi…

Karadeniz’deki kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı mısır ekmeğinin yapılış aşamalarını derledik. Klasik mısır ekmeğini farklılaştırmak isterseniz içerisine kimyon ve pul biber gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.

Malzemeler:

5 su bardağı mısır unu
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı tuz
½ çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar su

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Beş su bardağı mısır unu ile 2 yemek kaşığı beyaz un karıştırılır. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı karbonat eklenir. Mısır ekmeği harcına 1 tatlı kaşığı tuz serpilip, yarım çay kaşığı kadar sıvı yağ eklenir. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar yoğurulur. Yağlanan tepsiye mısır ekmeği hamuru dökülür ve fırında pişirilir.Mısır ekmeği sunuma hazırdır.

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