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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Menderes'te mandalina festivali zamanı

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Menderes'te mandalina festivali zamanı

Menderes Belediyesi tarafından, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali, bu yıl 23 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Menderes Belediyesi, bu yıl yine geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival Gümüldür Eski Köy Merkezi'nde, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek. Tüm gün sürecek festivalde mandalinayla ilgili çeşitli ürünler katılımcılarla buluşturulacak.

Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivali, DJ Erdem’in performansıyla devam edecek. Sürpriz sokak danslarının yer alacağı etkinlikte, tiyatro ve çeşitli dans gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Mandalina güzeli, en kaliteli mandalina ve mandalina temalı lezzetler olarak üç farklı kategoride yarışmaların gerçekleşeceği etkinlikte, Ersin Show’da festivale renk katacak. Festival kapsamında üç konserde gerçekleşecek. Efendi ve Melike Erbey’in şarkılarıyla festival coşkusunun doruğa çıkacağı Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali Fondip konseri ile son bulacak.

MANDİ'DEN SÜRPRİZLER

Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivalinin maskotu Mandi’de festival alanında katılımcıları karşılayacak. Festivale katılanlar için çeşitli hediyeler hazırlayan Mandi, sürprizleriyle festivale renk katacak.

Herkesi festivale davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes’imizin önemli ürünleri arasında yer alan mandalinamızın tanıtımına yönelik festivalimizi 23 Kasım günü gerçekleştireceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan Gümüldür satsuma mandalinamız ve ondan elde edilen onlarca çeşit ürünü festivalimizde vatandaşlarımıza sunacağız. Gün boyu birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı festivalimizde coşkuyu en güzel şekilde yaşayacağız. Tüm halkımızı geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivalimize bekliyoruz" dedi.

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