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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.01.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

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Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

Lohusa şerbeti, Osmanlı’dan bugüne süregelen bir gelenek. Kadınlar yeni doğum yaptıklarında tebrik etmeye gelen misafirlere ikram edilen tatlı ve baharatlı bir içecek olan lohusa şerbetinin anne sütünü artırdığı da söyleniyor. Peki lohusa şerbeti nasıl yapılır? Merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…

Lohusa şerbeti için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

3 litre su
6 su bardağı toz şeker
300 gram lohusa şekeri
20-25 tane karanfil
6 tane çubuk tarçın
2-3 adet kuru zencefil

Suyu tencereye alın. İçine toz şekeri ve lohusa şekerini ekleyin. Çubuk tarçınları ikiye bölün. Karanfil ve zencefille birlikte bir tülbende sarıp tencereye ilave edin ve altını açıp pişirmeye başlayın.

Kaynama noktasına gelince altını kısıp 20 dakika daha pişirin. Lohusa şerbetiniz hazır.

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Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun
Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Ancak bu haliyle çok tatlı olan lohusa şerbetini servis ederken sıcak ya da soğuk su ekleyip seyrelterek içilmesi daha doğrudur. Bunu yapacaksanız şerbet ve su oranı bire bir olmalı.

Lohusa şerbeti genellikle yanında kuruyemişlerle servis edilir.

LOHUSA ŞERBETİNİN FAYDALARI

Lohusa şerbeti annenin sütünün miktarını artırır ve daha lezzetli olmasını sağlar. İçindeki tarçın sayesinde annenin kan şekerini düzenler ve tatlı isteğini bastırır. İçinde bulunan baharatlar içenin midesini rahatlattığı gibi bebeğin gazını da önler.

Çay 101Çay deyip geçmemek gerek... Çay nasıl demlenir? Çay tadını neler etkiler? Çayın suyu nasıl olmalıdır? Çay demlenmeden önce ne yapılmalıdır? Bu soruların cevapları videomuzda...
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