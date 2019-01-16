Lohusa şerbeti nasıl yapılır?
Lohusa şerbeti, Osmanlı’dan bugüne süregelen bir gelenek. Kadınlar yeni doğum yaptıklarında tebrik etmeye gelen misafirlere ikram edilen tatlı ve baharatlı bir içecek olan lohusa şerbetinin anne sütünü artırdığı da söyleniyor. Peki lohusa şerbeti nasıl yapılır? Merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…
Lohusa şerbeti için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
3 litre su
6 su bardağı toz şeker
300 gram lohusa şekeri
20-25 tane karanfil
6 tane çubuk tarçın
2-3 adet kuru zencefil
Suyu tencereye alın. İçine toz şekeri ve lohusa şekerini ekleyin. Çubuk tarçınları ikiye bölün. Karanfil ve zencefille birlikte bir tülbende sarıp tencereye ilave edin ve altını açıp pişirmeye başlayın.
Kaynama noktasına gelince altını kısıp 20 dakika daha pişirin. Lohusa şerbetiniz hazır.
Ancak bu haliyle çok tatlı olan lohusa şerbetini servis ederken sıcak ya da soğuk su ekleyip seyrelterek içilmesi daha doğrudur. Bunu yapacaksanız şerbet ve su oranı bire bir olmalı.
Lohusa şerbeti genellikle yanında kuruyemişlerle servis edilir.
LOHUSA ŞERBETİNİN FAYDALARI
Lohusa şerbeti annenin sütünün miktarını artırır ve daha lezzetli olmasını sağlar. İçindeki tarçın sayesinde annenin kan şekerini düzenler ve tatlı isteğini bastırır. İçinde bulunan baharatlar içenin midesini rahatlattığı gibi bebeğin gazını da önler.
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