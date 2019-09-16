Kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriKum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri
GeriMutfak Tüyoları Kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
16.09.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinde yer alan börek, çeşit çeşit yapımları ile sofralarımızın demirbaşlarından. Genellikle, eve gelen çat kapı misafirlerinde çay saatlerinde ikram edilen kum böreği, lezzeti ve doyurucu olması ile ev hanımları tarafından tercih ediliyor. Peki, kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri.

Yufka, kıyma, bulgur gibi malzemelerle hazırlanan kum böreği, zahmetli gibi görünse de aslında belirli püf noktalarına uyulduğu takdirde çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. İşte, kum böreği malzemeleri ve hazırlanışı...

MALZEMELER

3 adet yufka
250 gr kıyma
1 çay bardağı ince bulgur
2 orta boy soğan
3/4 ceviz içi
Galeta unu
Tuz, karabiber
5 kaşık margarin(eritilmiş)
5 kaşık yoğurt

YAPIMI

Soğan, kıyma, bulgur, ceviz içi, karabiber ve tuzu ilk olarak kavurun. Yufkaları dörde bölün.Hazırladığınız iç malzemeyi yufkalara koyup, sigara böreği gibi sarın. Daha sonra Yağ ve yoğurdu bir kaba koyup karıştırın. Hazırlandığınız börekleri, ilk olarak bu karışıma daha sonra ise galete ununa bulayın. Börekleri tepsiye dizerek 180’C ısıya ayarlanmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri
Deniz fasulyesi nedir, nasıl pişirilir?
Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak köftesi tarifi
Biber turşusu nasıl yapılır? İşte evde turşu yapmanın püf noktaları