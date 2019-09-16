Kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri
Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinde yer alan börek, çeşit çeşit yapımları ile sofralarımızın demirbaşlarından. Genellikle, eve gelen çat kapı misafirlerinde çay saatlerinde ikram edilen kum böreği, lezzeti ve doyurucu olması ile ev hanımları tarafından tercih ediliyor. Peki, kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri.
Yufka, kıyma, bulgur gibi malzemelerle hazırlanan kum böreği, zahmetli gibi görünse de aslında belirli püf noktalarına uyulduğu takdirde çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. İşte, kum böreği malzemeleri ve hazırlanışı...
MALZEMELER
3 adet yufka
250 gr kıyma
1 çay bardağı ince bulgur
2 orta boy soğan
3/4 ceviz içi
Galeta unu
Tuz, karabiber
5 kaşık margarin(eritilmiş)
5 kaşık yoğurt
YAPIMI
Soğan, kıyma, bulgur, ceviz içi, karabiber ve tuzu ilk olarak kavurun. Yufkaları dörde bölün.Hazırladığınız iç malzemeyi yufkalara koyup, sigara böreği gibi sarın. Daha sonra Yağ ve yoğurdu bir kaba koyup karıştırın. Hazırlandığınız börekleri, ilk olarak bu karışıma daha sonra ise galete ununa bulayın. Börekleri tepsiye dizerek 180’C ısıya ayarlanmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirin. Afiyet olsun.