Kruton nedir nasıl yapılır? İşte kruton tarifi ve malzemeleri
Atıştırmalık lezzetlerin başında gelen ve küp halinde doğranmış ekmek parçalarıyla hazırlanan kruton, genellikte çorba ve iskender yemeği için tercih ediliyor. Bayat ekmekleri değerlendirmenin de bir yolu olarak hazırlanan krutonu sizler de evinizde yapabilirsiniz. Peki, kruton nedir? Kruton nasıl hazırlanır? İşte, lezzetli ve pratik kruton tarifini sizler için derledik...
Yapılışı oldukça kolay olan kruton, genellikle sezer salata, çorabanın yanında olarak tüketiliyor. Kıtır kıtır lezzeti ve doyurucu olmasıyla,tek başına da atıştırmalık olarak da tercih edilen bu lezzeti evinizdeki ekonomik malzemelerle zamandan tasarruf ederek hazırlanıyor. Peki, kruton malzemeleri nelerdir? İşte, kruton yapılışı ve malzeme listesi.
Malzemeler
Bayat ekmek
Tereyağı
Nane, pul biber, kekik
Hazırlanışı
Bir orta boy tavanın dibini kaplayacak kadar ekmek için 1 kaşık tereyağını eritin.
Bayat ekmekleri erimiş tereyağına koyun.
Çevirerek kızartın.
Altını kapatmaya yakın baharatları ekleyin.
İster sıcak servis edin isterseniz kilitli poşette buzlukta saklayın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek etsiz bir tür mantı da hazırlayabilirsiniz.
Bayat ekmekten krutonlar Sezar salata gibi soslu salatalara da çok yakışır. Afiyet olsun.