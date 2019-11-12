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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 21:59, Son Güncelleme:

Kruton nedir nasıl yapılır? İşte kruton tarifi ve malzemeleri

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Kruton nedir nasıl yapılır? İşte kruton tarifi ve malzemeleri

Atıştırmalık lezzetlerin başında gelen ve küp halinde doğranmış ekmek parçalarıyla hazırlanan kruton, genellikte çorba ve iskender yemeği için tercih ediliyor. Bayat ekmekleri değerlendirmenin de bir yolu olarak hazırlanan krutonu sizler de evinizde yapabilirsiniz. Peki, kruton nedir? Kruton nasıl hazırlanır? İşte, lezzetli ve pratik kruton tarifini sizler için derledik...

Yapılışı oldukça kolay olan kruton, genellikle sezer salata, çorabanın yanında olarak tüketiliyor. Kıtır kıtır lezzeti ve doyurucu olmasıyla,tek başına da atıştırmalık olarak da tercih edilen bu lezzeti evinizdeki ekonomik malzemelerle zamandan tasarruf ederek hazırlanıyor. Peki, kruton malzemeleri nelerdir? İşte, kruton yapılışı ve malzeme listesi.

Malzemeler

Bayat ekmek
Tereyağı
Nane, pul biber, kekik

Hazırlanışı

Bir orta boy tavanın dibini kaplayacak kadar ekmek için 1 kaşık tereyağını eritin.

Bayat ekmekleri erimiş tereyağına koyun.

Çevirerek kızartın.

Altını kapatmaya yakın baharatları ekleyin.

İster sıcak servis edin isterseniz kilitli poşette buzlukta saklayın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek etsiz bir tür mantı da hazırlayabilirsiniz.

Bayat ekmekten krutonlar Sezar salata gibi soslu salatalara da çok yakışır. Afiyet olsun.

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