Kruton nedir, nasıl yapılır?
Kruton, bayat ekmeklerini değerlendirmenin en güzel yollarından biri. Özellikle domates çorbasına çok yakışan kıtır kıtır krutonlarla isterseniz ev usulü İskender yapabilirsiniz. Peki, kruton nedir, nasıl yapılır?
Kruton kızarmış ekmek parçalarıdır. Çorba, salatalar ve kebaplarda kullanılır. Sezar salatasında lezzet katmak için kullanılabilir. Çeşitli baharatlarla tek başına da atıştırma amaçlı yenilebilir.
Malzemeler
Bayat ekmek
Tereyağı
Nane, pul biber, kekik
Kruton nasıl yapılır?
Bir orta boy tavanın dibini kaplayacak ekmek için 1 kaşık tereyağını eritin. Bayat ekmekleri erimiş terayağına koyun. Çevirerek kızarın. Altını kapatmaya yakın baharatları ekleyin. İster sıcak servis edin isterseniz kilitli poşette buzlukta saklayın. Üzerine sarımsak dökerek etsiz bir tür mantı da hazırlayabilirsiniz. Bayat ekmekten krutonlar sezar salata gibi soslu salatalara da çok yakışır. Afiyet olsun.