Kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri HaberleriKremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi
GeriYemek Tarifleri Kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek Tarifleri
28.08.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi

Beş çayı sofralarını şenlendirecek yeni bir önerimiz var: Kremalı ıspanaklı börek. Kış sebzesi denildiğinde ilk akla gelenlerinden biri olan ıspanakla yapılan bu börekle, hem karnınızı doyacak hem de ıspanağın tüm faydalarından faydalanacaksınız. Peki, kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi

KREMALI ISPANAKLI BÖREK

3 adet orta boy yufka
300 gr ayıklanmış ıspanak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan

Sosu için:

1 adet kutu krema (200ml)
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta

YAPILIŞI:

Soğanı soyup yemeklik doğrayın.

Ispanakları 2-3 su kumu gidene kadar yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın ve üzerine soğanı ekleyin.

Soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara yıkayıp doğradığınız ıspanakları 2-3 seferde karıştırarak pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema, yoğurt ve yumurtayı kasede tamamen karışıncaya kadar çırpın.

Yufkaları tezgâha serin ve yarısına sostan bolca sürüp sos sürmediğiniz kısmı üstüne katlayın.

Yufkanın geniş kısmına şerit halinde boydan boya ıspanaklı harçtan koyunve rulo şeklinde sarın.

Tüm ruloları sararak bir 3-4 cm aralıklarla yağlanmış tepsiye dizin.

Kalan kremalı harca 1 yumurta daha kırın ve çırpın.

Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu fırça yardımıyla sürün.

Son olarak üzerlerine susam serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Sıcak ya da ılık servis yapın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi