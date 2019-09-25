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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
25.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Krem tartar nedir, ne işe yarar? Krem tartar mutfakta nasıl kullanılır?

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Krem tartar nedir, ne işe yarar? Krem tartar mutfakta nasıl kullanılır?

Pastacılıkta kullanılan bir malzeme olan krem tartar, ne olduğu çok merak edilen bir ürün. Birçok tatlının hammaddeleri arasında yer almasının yanı sıra sağlığa faydalarıyla da dikkat çeken krem tartarı ve kullanım alanlarını sizin için araştırdık.

Kimya diliyle tartarik asidin potasyum tuzu olarak açıklayabileceğimiz krem tartar, fırın ürünlerinin mayalanması için kullanılan bir malzeme. Lokum ve kabartma tozu üretiminde de kullanılan krem tartar pastacılık sektörünün en temel malzemelerinden biri.

Sodayla bir araya geldiğinde kabartma tozunu oluşturan krem tartar, şekerlemelere ve şekerle kaplı ürünlere daha kremsi bir doku vermeye yarıyor.

Çırpılmış yumurta beyazının köpüğünün daha kalıcı ve daha hacimli olmasını sağlayan krem tartar, yumurtanın ısıya direncini de artırıyor.

Şeker şuruplarının kristallenmesini engelleyen, haşlanmış sebzelerdeki renk kaybını önleyen krem tartar bu özellikleri sayesinde aslında farkında olmadan çok sık tükettiğimiz bir madde.

Üstelik sigara içen kişilerde nikotinin vücuttan atılması, tansiyonun düşürülmesi, enfeksiyonlara, sivilcelere ve cilt sorunlarına iyi geldiği belirtiliyor. (Bu konuda doktorunuzdan daha fazla bilgi alabilirsiniz.)

Dahası krem tartar suyla karıştırıldığında bakır, demir gibi metaller üzerindeki lekelerin temizlenmesini kolaylaştıran bir çözelti oluşturuyor.

Krem tartar nedir, ne işe yarar Krem tartar mutfakta nasıl kullanılır

Büyük marketlerde, pastacılarda ve aktarlarda bulunabilen krem tartarı nasıl kullanabileceğini merak edenler için de bir tarifimiz var. Evde yapabileceğiniz bu lokumlar, geleneksel lokum lezzetine kolayca ulaşmanızı sağlayacak. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
2 çorba kaşığı krem tartar
3 çorba kaşığı nişasta
Yarım su bardağı su
Pudra şekeri
Dilerseniz gıda boyası

Yapılışı:

3 su bardağı suya toz şekeri ilave edin ve karıştırın.
Şekerli suyu kaynayana kadar ocakta tutun.
Kaynamaya başladığı noktada içine krem tartarı ekleyin.
Üzerinde oluşan köpükleri kağıt havlu yardımıyla toplayın.
Nişastayı yarım su bardağı suda eritin.
Kaynayan şekerli sudan biraz alıp nişastalı suyu ılıştırın.
Nişastalı suyu tencereye boşaltıp hepsini karıştırın.
Arzu ederseniz karışımı birkaç parçaya ayırıp içine gıda boyası ekleyin.
Geniş bir tepsinin tabanını pudra şekeriyle kaplayın.
Şurubu tepsiye (farklı renklerde yaptıysanız ayrı ayrı) boşaltın, üzerine yeniden pudra şekeri serpin.
İyice soğuduktan sonra dilediğiniz gibi dilimleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

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