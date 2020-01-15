Közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi
Közlenmiş kırmızı biber turşusu, lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da sağlığa faydalı. Hazırlaması oldukça kolay olan bu nefis turşu yoğurtla da ayrı bir güzel. Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün tüketebilirsiniz. Üstelik 5 çayında misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. İşte közlenmiş kırmızı biber turşusunun tarifi...
- Çiğ
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 2 kilogram kırmızı biber
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 10 diş sarımsak
- 1 su bardağı sirke
- Yarım demek maydanoz
- 1 yemek kaşığı tuz
Hazırlanışı
Biberleri güzelce yıkayın.
Tepsiye yerleştirip fırına verip yaklaşık 20-25 dakika közleyin.
Biberler soğuyunca kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin. Daha sonra da dilimleyin.
Sarımsakları soyun.
Sirke, limon, tuz ve sıvı yağı bir kasede karıştırın.
Turşu kavanozunu alın.
En altına bir miktar maydanoz yerleştirin.
Ardından biberleri doldurun.
En son kalan maydanozları ve sarımsağı da ekleyip kapağını sıkıca kapatın.
10-15 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin.
Afiyet olsun...