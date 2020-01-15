Közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi

Biberleri güzelce yıkayın.



Tepsiye yerleştirip fırına verip yaklaşık 20-25 dakika közleyin.



Biberler soğuyunca kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin. Daha sonra da dilimleyin.



Sarımsakları soyun.



Sirke, limon, tuz ve sıvı yağı bir kasede karıştırın.



Turşu kavanozunu alın.



En altına bir miktar maydanoz yerleştirin.



Ardından biberleri doldurun.



En son kalan maydanozları ve sarımsağı da ekleyip kapağını sıkıca kapatın.



10-15 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin.

Afiyet olsun...