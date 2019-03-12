Kolay brownie tarifi

Brownie en sevilen keklerin başında geliyor ki nasıl sevilmesin? Bol kakaosu, içindeki kıtır kıtır cevizleriyle, çayın kahvenin yanında en güzel eşlikçi o. Evinde kolayca brownie yapmak isteyenler için, hem çok lezzetli hem de çok pratik olan brownie tarifimiz hemen aşağıda… Yumurtalar şekerler hazırsa başlayalım mı?
Yumurta ve şekeri bir kapta güzelce çırpın.
Üzerine sütünü, yağını, vanilyasını ve kakaosunu ekleyin.
Kaptaki malzemeleri iyice çırpın.
Karışımdan 1 su bardağı kadar kenara ayırın. Eğer sosunu çok seviyorsanız biraz daha fazla ayırabilirsiniz.
Kapta kalan karışımın üzerine unu ve kabartma tozunu ekleyin.
Eğer kaptaki sos karışımından 1 su bardağından fazla aldıysanız unu da o orana göre birkaç parmak azaltarak koyun.
Unlu karışımı tamamen homojen bir hal alana kadar iyice karıştırın.
Daha sonra karışımı, yağladığınız fırın kabının içine dökün.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişmeye bırakın. Pişen keki ılınması için dışarı alın.
Üzerine önceden ayırdığınız 1 su bardağı sosu her tarafına eşit yayılacak şekilde dökün.
Brownie kekiniz hazır. Afiyet olsun.