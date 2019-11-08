Kokoreç nedir? Kokoreç neyden ve nasıl yapılıyor?
Kokoreç, en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Garnitür olarak domates, biber turşusu ve salatalık turşusuyla tüketilen kokoreçte en kritik konu ise hijyendir. İşinizi şansa bırakmak istemeyen kokoreçi evde de yapabilir. Peki, nasıl? İşte, ‘kokoreç neyden ve nasıl yapılıyor?’ sorularının yanıtı
Kokoreç yapımında kullanılan bağırsaklar büyükbaş veya küçükbaş hayvanlara ait olabilmekle birlikte lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih edilir. Öncelikle bağırsaklar içten ve dıştan temizlenir. Kokorecin iç kısmı bumbardan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılır. Uzunca bir şişe bumbarlar geçirilerek başlanır. Daha sonra ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanır. Ara ara ince yağ tabakaları yerleştirilir.
Şişler genellikle kokoreç için özel hazırlanmış mangallarda yatay bir konumda asılı bir şekilde ve döndürülerek pişirilir. Kızartmadan sonra kesit kesit alınarak, bol baharatlanır. (İsteğe bağlı olarak) iki bıçak yardımıyla kuşbaşı büyüklüğünde doğranır. En çok tercih edilen baharatlar kimyon, kekik ve acı kırmızı pul biberdir.
KOKOREÇ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
500 gram kuzu işkembesi
2 adet domates
5 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı
Kasaptan almış olduğunuz işkembeyi sıcak suyla iyice yıkayıp temizleyin.
Dilerseniz kuşbaşı doğradıktan sonra dilerseniz de bütün halde düdüklü tencereye alın.
Üzerini geçecek kadar su ekleyip 45 dakika pişirin.
Eğer haşlamadan önce doğramadıysanız haşladıktan sonra kuşbaşı doğrayıp tavaya alın ve kavurmaya başlayın.
Domatesleri baharatlarla birlikte robottan geçirin, biberleri ince ince kıyın ve hepsini kavrulmakta olan kokoreçlerin üzerine ekleyin.
Suyunu çekene kadar hepsini iyice pişirin.
Dışarıda yediğinizden hiçbir eksiği olmayan kokoreciniz hazır. Taze ekmeğin arasında servis edebilirsiniz.