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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
21.06.2016 - 10:52, Son Güncelleme:

Kobe etini bu kadar değerli, pahalı kılan nedir?

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Kobe etini bu kadar değerli, pahalı kılan nedir?

Kobe eti, Japonya’da Wagyu bölgesinde yetişen hayvanlardan elde ediliyor. Bu hayvanların çok iyi et üretmesinin birinci sebebi, o bölgenin ot yapısının çok iyi olması.

Kobe etinin çok iyi et üretmesinin ikinci sebebi ise bu hayvanlar doğdukları günden itibaren kesinlikle bağlanmaması. Hayvanlar serbest ve dingin bir hayat yaşıyorlar. Hayvanlara üç öğün yemek veriliyor. Ve bu yemeklerden sonra masaj uygulanıyor. Bir de günde yaklaşık 20 litreye yakın arpa suyu içiriliyor. Bu yüzden sindirim sistemleri çok rahat. Kas sistemi gelişmiyor ve sinir yapısı çok az. Hareket etmeyen hayvanlarda kas dokusu gelişmediğinden, yedikleri her şey yağa dönüşüyor. Normal bir sığırda yağ dokusu etin etrafını sarar ve içine çok fazla nüfuz etmiyor. Wagyu sığırlarına ise her gün uygulanan özel masaj seansları ile yağlar, ince damarlar oluşturarak etin içine doğru yol alıyor.

Kobe etinde, etin içi harita gibidir. Kobe bifteğine ya da Wagyu bifteği için kullanılan et Wagyu sığırlarından elde ediliyor ki Wagyu sığırları karanlık ve dar bir alanda, hemen hemen hiç kıpırdamadan 2,5 yıl boyunca besleniyor.

Tabağı yüzlerce dolar eden Kobe eti bazılarına göre de dünyanın en lezzetli etidir.

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