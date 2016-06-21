Kobe etini bu kadar değerli, pahalı kılan nedir?
Kobe eti, Japonya’da Wagyu bölgesinde yetişen hayvanlardan elde ediliyor. Bu hayvanların çok iyi et üretmesinin birinci sebebi, o bölgenin ot yapısının çok iyi olması.
Kobe etinin çok iyi et üretmesinin ikinci sebebi ise bu hayvanlar doğdukları günden itibaren kesinlikle bağlanmaması. Hayvanlar serbest ve dingin bir hayat yaşıyorlar. Hayvanlara üç öğün yemek veriliyor. Ve bu yemeklerden sonra masaj uygulanıyor. Bir de günde yaklaşık 20 litreye yakın arpa suyu içiriliyor. Bu yüzden sindirim sistemleri çok rahat. Kas sistemi gelişmiyor ve sinir yapısı çok az. Hareket etmeyen hayvanlarda kas dokusu gelişmediğinden, yedikleri her şey yağa dönüşüyor. Normal bir sığırda yağ dokusu etin etrafını sarar ve içine çok fazla nüfuz etmiyor. Wagyu sığırlarına ise her gün uygulanan özel masaj seansları ile yağlar, ince damarlar oluşturarak etin içine doğru yol alıyor.
Kobe etinde, etin içi harita gibidir. Kobe bifteğine ya da Wagyu bifteği için kullanılan et Wagyu sığırlarından elde ediliyor ki Wagyu sığırları karanlık ve dar bir alanda, hemen hemen hiç kıpırdamadan 2,5 yıl boyunca besleniyor.
Tabağı yüzlerce dolar eden Kobe eti bazılarına göre de dünyanın en lezzetli etidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle