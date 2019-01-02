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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriMutfak Tüyoları Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi
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Mutfak Tüyoları
02.01.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi

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Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi

Tam bir antioksidan deposu olan sağlıklı mor sebzelerin en güzellerinden kırmızı lahana sofralarımızda yaz kış bulunması gereken lezzetlerden. Özellikle kış aylarında kırmızı lahana salatalarımızın olmazsa olmazlarından. Kırmızı lahanayı turşu haline getirip buzdolabınızda uzun süre saklayabilir, böylece hem israftan kaçınabilir hem de kırmızı lahananın lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte pratik ve ekonomik kırmızı lahana turşusunun yapılışı ve püf noktaları…

Öncelikle püf noktalarıyla işe başlayalım. Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde, lokantalarda servis edilen biçimiyle nefis bir kırmızı lahana turşusu elde edebilirsiniz.

Yapmanız gereken ilk şey, lahanalarınızı ince ince kıydıktan sonra tuzla ovmaktır. Bu işlem lahanalarınızı yumuşatır. Lahanaları ovmak için sofra tuzu kullanabileceğiniz gibi kaya tuzu da kullanabilirsiniz.

Turşuyu yaparken limon suyu, limon tuzu ya da sirke kullanabilirsiniz. Sirkeli turşu daha hızlı olur ancak limonlu turşu daha uzun süre dayanır. Turşunuzu yaptıktan sonra buzdolabında ya da kiler gibi güneş görmeyen soğuk bir yerde saklamanız da turşunuzun ömrünü uzatacaktır.

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İyi turşunun püf noktalarını işin ustasından öğrendik
İyi turşunun püf noktalarını işin ustasından öğrendik

Gelelim turşunun yapılışına… Kırmızı lahana turşusu için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 orta boy kırmızı lahana
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı limon tuzu

Lahanayı ince ince doğrayıp 1 tatlı kaşığı tuz ile oyun ve 10 dakika bekletin. Ardından durulamadan kavanozlara alın ve bastırarak yerleştirin.

1 su bardağı üzüm sirkesini 1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ile karıştırın ve bu karışımı lahanaların üzerine dökün. Kapağını kapatıp 3-4 gün buzdolabında bekletin. Ardından çıkarıp yiyebilirsiniz, turşunuz hazırdır.

 

TURŞU YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK PÜF NOKTALARI

Turşu 101Lezzetli turşu nasıl yapılır? Turşu hangi sıcaklıkta saklanmalıdır? Turşunun salamura suyu nasıl hazırlanmalı? Turşunun tuz oranı nasıl olmalı? Turşu cam kavanozda mı saklanmalı? Bu soruların cevapları videomuzda...
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