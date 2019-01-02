Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi
Tam bir antioksidan deposu olan sağlıklı mor sebzelerin en güzellerinden kırmızı lahana sofralarımızda yaz kış bulunması gereken lezzetlerden. Özellikle kış aylarında kırmızı lahana salatalarımızın olmazsa olmazlarından. Kırmızı lahanayı turşu haline getirip buzdolabınızda uzun süre saklayabilir, böylece hem israftan kaçınabilir hem de kırmızı lahananın lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte pratik ve ekonomik kırmızı lahana turşusunun yapılışı ve püf noktaları…
Öncelikle püf noktalarıyla işe başlayalım. Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde, lokantalarda servis edilen biçimiyle nefis bir kırmızı lahana turşusu elde edebilirsiniz.
Yapmanız gereken ilk şey, lahanalarınızı ince ince kıydıktan sonra tuzla ovmaktır. Bu işlem lahanalarınızı yumuşatır. Lahanaları ovmak için sofra tuzu kullanabileceğiniz gibi kaya tuzu da kullanabilirsiniz.
Turşuyu yaparken limon suyu, limon tuzu ya da sirke kullanabilirsiniz. Sirkeli turşu daha hızlı olur ancak limonlu turşu daha uzun süre dayanır. Turşunuzu yaptıktan sonra buzdolabında ya da kiler gibi güneş görmeyen soğuk bir yerde saklamanız da turşunuzun ömrünü uzatacaktır.
Gelelim turşunun yapılışına… Kırmızı lahana turşusu için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 orta boy kırmızı lahana
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Lahanayı ince ince doğrayıp 1 tatlı kaşığı tuz ile oyun ve 10 dakika bekletin. Ardından durulamadan kavanozlara alın ve bastırarak yerleştirin.
1 su bardağı üzüm sirkesini 1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ile karıştırın ve bu karışımı lahanaların üzerine dökün. Kapağını kapatıp 3-4 gün buzdolabında bekletin. Ardından çıkarıp yiyebilirsiniz, turşunuz hazırdır.
TURŞU YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK PÜF NOKTALARI
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