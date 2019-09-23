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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.09.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Kinoa salatası nasıl yapılır? Kinoa salatası tarifi ve malzemeleri

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Kinoa salatası nasıl yapılır? Kinoa salatası tarifi ve malzemeleri

Son zamanlarda Türkiye'de yaygınlaşan kinoa, formuna dikkat eden kişiler tarafından salata olarak tercih ediliyor. Çorbadan salataya kadar birçok tarifte kullanılan kinoa tok tutması dolayısıyla da popüler hale geldi. İlk defa kinoa salatasını yapacak olanlar ise, internette kinoa salatası tarifini araştırıyor. Peki, kinoa salatası nasıl yapılır? Kinoa salatası malzemeleri neledir? İşte, kinoa salatası tarifi ve yapılışı.

Yüksek lif oranıyla uzun süre tokluk hissi veren kinoa, hem tatlı hem de tuzlu besinlerle tüketilebiliyor. Kinoa faydalarından yararlanıp hem de sağlıklı beslenmek isteyenler genellikle bu besini salata içerisinde tüketiyor. İşte, adım adım kinoa salatası yapılışı...

SEBZELİ KİNOA SALATASI

Malzemeler

200 gram kinoa
5 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş ince doğranmış soğan
3 adet ince çubuklar halinde kesilmiş havuç
300 gram brokoli
100 gram süzülmüş ve doğranmış kuru domates
200 mililitre sebze bulyon suyu
2 tatlı kaşığı domates salçası
1 limon suyu

Hazırlanışı

Kinoayı üzerini geçecek kadar su ilavesi ile geniş bir kapta bekletin. Şişen kinoaları bol suda duruladıktan sonra suyunu süzdürün ve tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su ile 15 dakika kadar pişirin. Bir kızartma tavasında 3 çorba kaşığı zeytinyağını alın ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. İçine havucu, pırasayı ve brokoliyi ilave edip 2 dakika daha pişirin.

Domatesleri ve salçayı da sebze suyuyla birlikte tavaya ekleyin. Üzerini örtüp 3 dakika kadar pişirin. Kinoayı içine boşaltın ve kalan yağı ve limon suyunu ilave edin. Çorbanızı tabaklara pay edin ve sebzeleri eşit bölmeye dikkat edin.

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