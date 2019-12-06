Kerebiç nedir, hangi yörenin tatlısı? Kerebiç nasıl yapılır?

Kerebiç ülkemizdeki yöresel tatlılardan biridir. Özelikle Ramazan ayında çok tüketilen bir tatlı olan kerebiç, görüntüsü itibariyle içli köftenin tatlı haline benzemektedir. Peki, kerebiç nasıl yapılır?

Kerebiç; Mersin yöresine ait, bayramlarda çokça tüketilen bir tatlıdır. Kerebiç beyaz bir kaymağın içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Beyaz kaymak olmaksızın da yenen bu tatlıya mamul denilir.

Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir.

Malzemeler(10 kişilik)

Dış Harcı

-Un (alabildiği kadar)

-3 yemek kaşığı irmik

-2 Yumurta

-200 gr Yağ

İç Harcı

-Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre

-Şeker(isteğe göre)

Kreması

-Çöven Otu

-Su

-Şeker(isteğe göre)

KEREBİÇ NASIL YAPILIR

Kerebiç, içli köfte şekline getirilerek yapılan kısmın dışı irmik, yağ, karbonat ve şekerle yapılır, içine Antepfıstığı veya ceviz konulur. Hassas durum kurabiyelerin kesinlikle kızarmış olmaması gerekiyor. Kreması ise çöven otu köklerinin bir gece suda bekletilmesinin ardından 5 saat süreyle kaynatılması sonucunda oluşan yeşil suyun köpürene dek çırpılması ile köpük oluşturulur. Ancak köpük oluştuktan sonra bol şeker ilave edilerek kıvamı arttırılır. Bu köpük içine konulan kurabiyeler üzerine tarçın dökülür.