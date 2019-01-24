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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
24.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Kefir nasıl yapılır? Evde kefir yapımı

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Kefir nasıl yapılır? Evde kefir yapımı

Sindirim sistemini güçlendiriyor, enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor, uykusuzluğu önlüyor… Bin bir derde deva olan kefir son dönemde tüketilmesi en popüler içeceklerden. Probiyotik bir süt ürünü olan kefiri marketlerden hazır da alabilirsiniz elbette ancak evde yapılan kefirin lezzeti ve gücü hiçbir şeyde yok. Evde kolayca kefir yapmak isteyenler için tarifimizi ve püf noktalarımızı aşağı bırakıyoruz. Kolaylığına da lezzetine de bayılacaksınız. İşte kefir tarifi…

Kefir mayalı bir içecek. Bu nedenle kefir yapımında hijyen büyük önem taşıyor. Herhangi başka bir bakterinin varlığı kefirin oluşumuna zarar verebiliyor. Kefir yapacaksanız öncelikle ellerinizi, ardından kefiri içine koyacağınız kavanozu iyice yıkayıp dezenfekte edin.

Kefir yapmak için kefir tanesi ya da kefir tohumu denen kefir mayasına ihtiyacınız var. Kefir mayası minik bir bilye boyunda top top bir üründür. Kavanozunuzun büyüklüğüne göre bu mayadan bir ya da iki tanesini kullanacaksınız.

Kefir mayasını kavanozun dibine koyun. Üzerine oda sıcaklığındaki sütü ekleyin. Sütünüz ne kadar doğal ve katkısızsa kefiriniz de o kadar sağlıklı olacaktır. Kefir için inek ya da keçi sütü kullanabilirsiniz.

Kefirli kek tarifi
Kefirli kek tarifi

Kefir nasıl yapılır Evde kefir yapımı

Sütü ekledikten sonra kavanozun ağzını bir kağıt havlu ya da temiz bir tülbent ile örtün ve havluyu bir paket lastiği yardımıyla sabitleyin. Kavanozun ağzını kapattığınız örtünün hava geçiren bir materyal olmasına dikkat edin. Bu örtüyü 24 saat boyunca kesinlikle açmayın.

Ağzını kapattığınız kavanozu güneş almayan bir yere koyun. En pratik çözüm mutfak dolabına kaldırmaktır. Burada kefiriniz 2 günde içilebilir kıvama gelecektir. Eğer daha koyu kıvamlı bir kefir istiyorsanız 3 gün de bekletebilirsiniz.

Son olarak kefirinizi plastik bir süzgeçle süzerek içindeki maya topaklarını ayırın. Süzgecin kesinlikle metal olmaması gerekiyor zira metale temas eden kefir mayası canlılığını yitiriyor. Kefiriniz artık hazır. Bir süre buzdolabında bekletip soğuttuktan sonra içerseniz daha da lezzetli olacaktır.

Ev yapımı çilekli kefir tarifi
Ev yapımı çilekli kefir tarifi

Kefirinizi sade haliyle içebileceğiniz gibi içine meyveler ve badem gibi yemişler katıp blender’dan geçirerek smoothie de yapabilirsiniz.

EVDE KEFİRİN YANI SIRA YOĞURT DA YAPABİLİRSİNİZ

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