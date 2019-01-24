Kefir nasıl yapılır? Evde kefir yapımı

Kefir mayalı bir içecek. Bu nedenle kefir yapımında hijyen büyük önem taşıyor. Herhangi başka bir bakterinin varlığı kefirin oluşumuna zarar verebiliyor. Kefir yapacaksanız öncelikle ellerinizi, ardından kefiri içine koyacağınız kavanozu iyice yıkayıp dezenfekte edin.

Kefir yapmak için kefir tanesi ya da kefir tohumu denen kefir mayasına ihtiyacınız var. Kefir mayası minik bir bilye boyunda top top bir üründür. Kavanozunuzun büyüklüğüne göre bu mayadan bir ya da iki tanesini kullanacaksınız.

Kefir mayasını kavanozun dibine koyun. Üzerine oda sıcaklığındaki sütü ekleyin. Sütünüz ne kadar doğal ve katkısızsa kefiriniz de o kadar sağlıklı olacaktır. Kefir için inek ya da keçi sütü kullanabilirsiniz.

Sütü ekledikten sonra kavanozun ağzını bir kağıt havlu ya da temiz bir tülbent ile örtün ve havluyu bir paket lastiği yardımıyla sabitleyin. Kavanozun ağzını kapattığınız örtünün hava geçiren bir materyal olmasına dikkat edin. Bu örtüyü 24 saat boyunca kesinlikle açmayın.

Ağzını kapattığınız kavanozu güneş almayan bir yere koyun. En pratik çözüm mutfak dolabına kaldırmaktır. Burada kefiriniz 2 günde içilebilir kıvama gelecektir. Eğer daha koyu kıvamlı bir kefir istiyorsanız 3 gün de bekletebilirsiniz.

Son olarak kefirinizi plastik bir süzgeçle süzerek içindeki maya topaklarını ayırın. Süzgecin kesinlikle metal olmaması gerekiyor zira metale temas eden kefir mayası canlılığını yitiriyor. Kefiriniz artık hazır. Bir süre buzdolabında bekletip soğuttuktan sonra içerseniz daha da lezzetli olacaktır.

Kefirinizi sade haliyle içebileceğiniz gibi içine meyveler ve badem gibi yemişler katıp blender’dan geçirerek smoothie de yapabilirsiniz.

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