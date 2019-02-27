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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Karbonatlı poğaça tarifi
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Karbonatlı poğaça tarifi

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Karbonatlı poğaça tarifi

Poğaça kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerindendir. Puf puf kabaran, kolay ve lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız size nefis karbonatlı poğaçamızı önerebiliriz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz karbonatlı poğaçanın tarifi hemen aşağıda.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1,5 çay kaşığı karbonat (ya da 2 paket kabartma tozu)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4,5 su bardağı un
  • İç harcını dilediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz

Hazırlanışı

Yumurtalardan birinin sarısını beyazından ayırın. Sarısını bir kenara alın.

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtaları karıştırın.

İçine karbonatı ve tuzu da ilave edip karıştırmaya devam edin.

Hamur toparlanana kadar yavaş yavaş un ekleyip yoğurun.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avcunuzun içinde bastırarak düzleştirin.

İçine dilediğiniz malzemeyi ekleyip hamuru kapatın ve yuvarlayın.

Üzerine yumurta sarısını sürüp susam, çörekotu ya da haşhaş serpin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip üstleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarınca tepsinin üzerine temiz bir bez örtüp dinlendirin.

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