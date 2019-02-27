Karbonatlı poğaça tarifi

Poğaça kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerindendir. Puf puf kabaran, kolay ve lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız size nefis karbonatlı poğaçamızı önerebiliriz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz karbonatlı poğaçanın tarifi hemen aşağıda.
Yumurtalardan birinin sarısını beyazından ayırın. Sarısını bir kenara alın.
Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtaları karıştırın.
İçine karbonatı ve tuzu da ilave edip karıştırmaya devam edin.
Hamur toparlanana kadar yavaş yavaş un ekleyip yoğurun.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avcunuzun içinde bastırarak düzleştirin.
İçine dilediğiniz malzemeyi ekleyip hamuru kapatın ve yuvarlayın.
Üzerine yumurta sarısını sürüp susam, çörekotu ya da haşhaş serpin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip üstleri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarınca tepsinin üzerine temiz bir bez örtüp dinlendirin.