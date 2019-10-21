Karalahana çorbası nasıl yapılır? Adım adım karalahana çorbası tarifi
Karalahana çorbası, Karadeniz yöresine ait yöresel yemeklerden biri. Adından da anlaşılacağı üzere temel malzemesi karalahana olan bu çorbayı mısır yarması yerine bulgurla da yapabilirsiniz. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır? Adım adım karalahana çorbası tarifi…
Karadeniz yöresinden çıkan ancak Türkiye'nin dört bir yanına adını duyuran karalahana çorbası için gerekli malzemeleri ve yapım aşamasını derledik. İşte, kokusu ve tadıyla sizi Karadeniz yaylalarına götürecek olan karalahana çorbası tarifi...
Malzemeler
1 bağ karalahana
1 su bardağı mısır yarması (Pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz)
Yarım su bardağı haşlanmış barbunya
1 su bardağı mısır unu
25 gr. tereyağı
1 adet küçük boy kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pulbiber
Karalahana çorbası nasıl yapılır?
Karalahanayı bir santimlik parçalar oluşturacak şekilde doğrayıp bol tuzla ovun. Üzerine 6 su bardağı sıcak su ekleyip orta ısılı ateşte 30 dakika kadar haşladıktan sonra süzün ve kenarda bekletin.
8-10 su bardağı suyu büyük boy bir tencerede kaynatın. İnce ince doğrayıp haşladıktan sonra süzdüğünüz karalahanayı kaynayan suya aktarın.
Bir taraftan tahta kaşıkla karıştırırken bir taraftan da mısır ununu tencereye aktarın. Üzerine mısır yarması ya da pilavlık bulguru ve barbunyayı katıp tuz ve pulbiberi ekledikten sonra orta ısılı ateşte, malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin.
Soğanı incecik yemeklik doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip soğanı kızgın yağda 4-5 dakika kadar karıştırarak kavurun.
Hazırladığınız soğanlı sosu çorbanın üzerine ilave edip sıcak sıcak servise sunun.