Kanepe nasıl yapılır? Tatlı ve tuzlu kanepe tarifleri
Kanepe, davet sofralarının en sevilen ve pratik lezzetlerinden biri. İster tatlı isterseniz de tuzlu olarak hazırlayacağınız kanepeleri, arkadaş toplantıları, yılbaşı sofrası veya doğum günlerinde misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte, pratik kanepe tarifleri
Zeytinli, jambonlu, rus salatalı, ton balıklı çeşit çeşit, renk renk kanepeler, vakti kısıtlı olan, aniden gelen misafire ne ikram edeceğini bilemeyenlerin kurtarıcısı oluyor. Kanepe tariflerini dilerseniz tost ekmeğiyle dilerseniz de son yılların popüler lezzeti krep ile deneyebilirsiniz. Rulo olarak sardıktan sonra dilim dilim servis edeceğiniz krep kanepeler çok daha şık bir davet sofrası ortaya çıkaracaktır.
JAMBONLU KANEPE
Malzemeler
• 1 adet domates
• 2 adet sandviç ekmeği
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• 2 dilim hindi jambon
• 3 adet kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir
Hazırlanışı
Yoğurt ile beyaz peyniri çatalla ezin. Ekmeklerin üzerine sürün. Jambon dilimlerini elinizle buruşturarak ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirin.
KÖFTELİ KANEPE
Malzemeler
-2 dilim çiçek kalıpla kesilmiş ekmek
-Marul
-Yuvarlak şekil verilip pişirilmiş köfte
-1 dilim kaşar peyniri
- Krem peynir
-1 adet yeşil biber
-1 dilim domates
KÖFTELİ KANEPE YAPILIŞI:
Öncelikle ekmekleri çiçek şeklinde kurabiye kalıbı ile kesin. Marulu üzerine yerleştirin. Kaşar peynirinden iki ufak halka keserek top köftelerin üzerinde gözlerini ve ağzını yapın (peynirin arkasına bıçak ucu ile krem peynir sürerek yapıştırın köftelere). Yeşil biberle gözlerini tamamlayın. Bir dilim domatesin üzerine top köfteyi yerleştirin ve diğer ekmek ile şapkayı tamamlayın. Ekmeği kürdan veya tahta çubuklarla sabitleyin.
HİNDİLİ KANEPE
Malzemeler
2 adet hindi göğüs(haşlanmış)
2 dilimkaşar peyniri
2 dilim domates
2 dilim hindi jambon
1 yemek kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı tuz
1 tutam karabiber
2 dilim ekşi mayalı ekmek
Nasıl Yapılır?
1. Hindi göğüsleri haşlayın ve didikleyin.
2. Didiklenen hindi göğüslerini iyice ısınmış tavada zeytinyağıyla çevirin. Tuz ve karabiberi ilave edin.
3. En son soya sosunu ekleyin ve ocaktan alın.
4. Ekmek dilimlerini soya sosuyla hindileri çevirdiğiniz tavada ısıtın.
5. Domatesi ince halkalar şeklinde doğrayın.
6. Isınmış ekmek dilimlerinin üzerine kaşar, hindi jambon, domates ve soya soslu hindileri sırayla dizin.
ÇİLEKLİ KANEPE
Malzemeler
500 gr çilek
1 paket tost ekmeği
½ paket vanilya
1 yemek kaşığı pudra şekeri
4 yumurta
Süt
Toz şeker
Yapılışı:
4 yumurta genişçe bir tabağa kırılır, üzerine biraz süt ve yarım paket vanilya eklenip iyice karıştırılır. Ayrı bir tabağa da bolca toz şeker dökülür. 1 paket tost ekmeği ortadan ikiye kesilerek üçgen şekli verilir. Bolca tereyağı eritilir ve önce yumurtalı harca bulanan ekmekler kızartılır. Kızartılan ekmekler toz şekere bulanır ve servis tabağına yerleştirilir. Ayrı bir tabakta yarım kg çilek iri parçalara bölünür 1 yemek kaşığı pudra şekeriyle karıştırılır. Karışım kızartılan ekmeklerin ortasına yerleştirilir.Çilekli Kanepeler servise hazır hale gelir.
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